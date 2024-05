バンダイナムコエンターテインメントが販売するSTEAMキーコードがお得な価格で購入できる「STEAMキーコードセール」が開催中だ。期間は2024年5月21日(火)まで。

「ASOBI STORE game」にてSteamキーコードセールがスタートした。



セール期間中は「SDガンダム バトルアライアンス」「Tales of ARISE」など、バンナムの人気タイトルがお得な価格にて登場!

期間は2024年5月21日(火)までとなっているので、このチャンスをお見逃しなく。

【セール情報】

<セール期間>

2024年5月21日(火)まで

【ピックアップタイトル】

■「SDガンダム バトルアライアンス」67% OFF!

販売価格:8,778円(税込)⇒セール販売価格:2,897円(税込)

■「スーパーロボット大戦30」67% OFF!

販売価格:9,460円(税込)⇒セール販売価格:3,122円(税込)

■「Tales of ARISE」50% OFF!

販売価格:4,400円(税込)⇒セール販売価格:2,200円(税込)

■「Tales of Vesperia: Definitive Edition」80% OFF!

販売価格:6,270円(税込)⇒セール販売価格:1,254円(税込)

■「アイドルマスター スターリットシーズン」60% OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:3,608円(税込)

■「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」84% OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:1,338円(税込)

■「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R DIGITAL DELUXE EDITION」 65% OFF!

販売価格:9,878円(税込)⇒セール販売価格:3,458円(税込)

■「ことばのパズル もじぴったんアンコール」35% OFF!

販売価格:3,520円(税込)⇒セール販売価格:2,288円(税込)

■「塊魂アンコール」75% OFF!

販売価格:3,520円(税込)⇒セール販売価格:880円(税込)

■「GOD EATER 3」90% OFF!

販売価格:9,020円(税込)⇒セール販売価格:902円(税込)

■「リトルナイトメア2」67% OFF!

販売価格:3,960円(税込)⇒セール販売価格:1,307円(税込)

※Steamキーの購入および有効化に関しては下記にて確認。

https://gc.asobistore.jp/activate

■「SDガンダム バトルアライアンス」

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

■「スーパーロボット大戦30」

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T (C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS/Dyn (C)2016 S・F/MJPP

■「Tales of ARISE」

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「アイドルマスター スターリットシーズン」

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合あり。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。

>> 「スーパーロボット大戦30」「SDガンダム バトルアライアンス」などが最大90%OFF! BNEのSteamキーコードセールが開催中! の元記事はこちら