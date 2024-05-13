¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬ºòµ¨£µ¾¡£±ÇÔ°µÅÝ¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Øµ¤¹ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²ÀïÏ¢Â³¤Î¹¥Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÉÙ»³¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë»³ºê°Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÅê¼êÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¡Ê£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ïº£µ¨¡Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£·Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Çº£µ¨¥Á¡¼¥à½é¤È¤Ê¤ë£¹²ó£±£±£¹µå¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¡¢£³¾¡£°ÇÔ¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Ä£å£Î£Á¤Ïà¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þá¡£ºòµ¨¤ÏËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£µ¡¢£µ¾¡£±ÇÔ¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¡¢³°¡Ê¤Î¥¾¡¼¥ó¡Ë¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÅêµå¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÏÉüµ¢¤·¤¿Åû¹á¤¬£µÀï£²È¯¤È¹¥Ä´¡£ÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ£±£¹¤Ï¡Ö¡ÊÂÐÀï¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£Åê¤²¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½éÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ÐÍËÆü¤Î¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Ï¼¯»ùÅç¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¤ËÂ³¤ÉÙ»³¤È¡¢ÃÏÊýµå¾ì¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¡Êµå¾ì¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·Áê¼ê¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤À¤«¤é¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤¹»³ºê°Ë¤¬£²ÀïÏ¢Â³¤Î´°Éõ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡¡