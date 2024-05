◆ロレンスから見たメンバーの存在

【モデルプレス=2024/05/13】5月15日、東京・豊洲PITにてファンミーティング「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」を開催する韓国の10人組ボーイズグループ・n.SSign(エヌサイン)にモデルプレスがインタビュー。ソロインタビュー連載Vol.7にはロレンス(LAURENCE/20)が登場。― 2ndアルバム「Happy &」(2月15日リリース)で特にお気に入りの曲を教えてください。

◆ロレンスの夢を叶える秘訣

◆ロレンス(LAURENCE)プロフィール

◆「青春スター」から誕生・n.SSign

ロレンス:僕は「Love, Love, Love Love Love!」が一番お気に入りです。― ロレンスさんにとって“お兄さん的”、“弟的”メンバーは?ロレンス:年齢的にカズタ(KAZUTA)くんはやっぱりお兄さんっていう感じがします(近くにいたカズタが自分の名前が上がりロレンスの前に座ると「年齢的に!?」とツッコミ)。ソンユン(SUNGYUN)くんも時々お兄さんのような、でも弟のような雰囲気です。ロビン(ROBIN)は弟でジュニョク(JUNHYEOK)はお兄さん。あと、エディ(EDDIE)くんもお兄さんみたいです。時々奢ってくれるんです。そしてハンジュン(HANJUN)、ヒウォン(HUIWON)は友達のような感覚です。― ご自身はグループ内でどんなポジションだと思いますか?ロレンス:僕はメンバーの中では弟的存在だと思います。― ご自身の“可愛いポイント”は?ロレンス:僕も分かっていないですが、黙っていても可愛いみたい(笑)。そういうイメージを持たれているみたいです。― 逆につい甘やかしたくなるメンバーはいらっしゃいますか?ロレンス:ロビンくんです。実は練習生時代から仲が良くて、昔から知っているのですが、昔はこんなに可愛くなかったです(笑)。でも最近急に可愛くなって、少し抜けたところもあったりしてすごく可愛いです。― デビューという一つの大きな夢を叶えたロレンスさんが考える“夢を叶える秘訣”を教えてください。ロレンス:実は昔から夢が2つあったんですね。1つは飛行機の乗務員。 そしてもう1つがアイドルで、この2つの夢を決めた瞬間、これらに向かって努力を始めました。まず乗務員の場合は、英語が堪能でないといけないので一生懸命勉強しました。また、アイドルにもなりたいと思っていたとき、たまたま通っていた学校が芸術系の高等学校だったので、高校時代から一生懸命オーディションを受けたりするなど夢に向かって努力を重ねてきました。ただやっぱり1日で夢が叶うということはあり得ないので、辛抱強く努力をすることが夢に近づく秘訣だと思います。― 特にご自身の中で“このとき頑張った”と思う経験はありますか?ロレンス:まず言語の勉強です。僕は台湾出身なので、1週間に7時間くらい韓国語を習いに行き、本当に一生懸命勉強しました。― ありがとうございました。(modelpress編集部)国籍:台湾生年月日:2003年11月7日ポジション:リードボーカル身長:183cm趣味:音楽を聴くこと、写真を撮ること、散歩、料理特技:手で何かを作ることn.SSignは、日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組「青春スター」(2022年)アイドル派で最終選抜されたTOP7のメンバーと、「青春スター」に出演し惜しくもファイナリストに選ばれなかったメンバーを含む3人の新メンバーを迎え10人編成の完全体となり、韓国、日本、台湾、オーストラリア、アメリカ国籍のメンバーで構成される多国籍グローバルボーイズグループ。グループ名は“net of Star Sign”の略語で“星座の連結”という意味が込められている。2023年8月9日にDEBUT ALBUM「BIRTH OF COSMO」で正式デビューを果たした。「n.SSign JAPAN FANMEETING 'Happy &' produced by ABEMA」では、アルバム「Happy &」に収録された新曲「FUNK JAM」の日本初パフォーマンスや、n.SSignのメンバーとCOSMO(ファンネーム)が楽しいひと時を一緒に過ごすための様々な企画が用意されている。【Not Sponsored 記事】