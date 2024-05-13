巨人は7月15日の阪神戦（東京ドーム、午後2時開始）後に実施する「伝統の一戦〜レジェンズOB対決〜」の出場選手を13日、発表した。

同日の阪神戦のチケットを持つ人が、チケットに記載の指定席または指定エリアで、そのまま観戦できる。

出場OB選手は以下の通り。変更の可能性あり。

【巨人】

監督:中畑清（兼内野手）

投手:堀内恒夫、江川卓、角盈男、定岡正二、鹿取義隆、川口和久、槙原寛己、宮本和知、斎藤雅樹、上原浩治、高橋尚成、岡島秀樹

捕手:吉田孝司、阿野鉱二、村田真一、西山秀二、佐藤弘祐

内野手:河埜和正、篠塚和典、原辰徳、岡崎郁、福王昭仁、江藤智、元木大介、仁志敏久、小笠原道大、片岡保幸

外野手:末次利光、柴田勲、高田繁、クロマティ、吉村禎章、緒方耕一、清水隆行、ラミレス、高橋由伸、松本哲也

【阪神】

監督:川藤幸三（兼外野手）

投手:小山正明、上田二朗、江本孟紀、江夏豊、星野伸之、藪恵壹、川尻哲郎、能見篤史、井川慶、藤川球児、岩田稔

捕手:田淵幸一、矢野燿大、狩野恵輔、今成亮太

内野手:藤田平、掛布雅之、久慈照嘉、上坂太一郎、的場寛一、鳥谷敬、西岡剛

外野手:真弓明信、田尾安志、亀山努、桧山進次郎、福留孝介、濱中治、糸井嘉男、柴田講平、俊介