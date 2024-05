ホットトイズの最上位ブランドである「DX(デラックス)」シリーズに、(MCU)ドラマ「ロキ」シーズン2に登場したゴッド・ロキがラインナップだ。全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアが発表された。

© 2024 MARVEL

ロキ役の肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載。自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。

皮膚の質感や皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。長い角が伸びた冠、ミディアムのカーリーヘアは精巧に造形。冠は内蔵マグネットによって装着できる。

布製のグリーンのコスチュームは、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がり。クロークはワイヤーを内蔵しているので、動きをつけることが可能だ。

© 2024 MARVEL

アクセサリーとして、フィギュアを座らせることができるゴールドの王座、2束のタイムライン、開いた手に取り付けられるグリーンのエフェクトが付属。タイムラインを掴んだ時のものを含む多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、ドラマの印象的なシーンを再現できるぞ。

台座は、劇中をイメージしたデザインの特別仕様。分岐するタイムラインが描かれたバックボードが付いてくるのも嬉しいポイントとなっている。

© 2024 MARVEL

トイサピエンス限定、真の”神”となったロキの植毛仕様の決定版も登場する。ホットトイズの優れた職人技を駆使した「DX(デラックス)アルチザン」シリーズの本アイテムは、ミディアムのカーリーヘアをウール素材による植毛仕様でリアルに表現した。

※その他の仕様は【テレビ・マスターピース DX】『ロキ』1/6スケールフィギュア ゴッド・ロキと同様です。

© 2024 MARVEL © 2024 MARVEL テレビ・マスターピース DX「ロキ」1/6スケールフィギュア ゴッド・ロキ 発売情報 発売時期:2025年9月発売予定 定価:48,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:43,000円(税込) 製品サイズ:高さ約31cm 可動ポイント30箇所 付属品(アクセサリー):王座、タイムライン(×2)、エフェクトパーツ(×2)、差し替え用ハンドパーツ(×8)、特製台座、バックボード スペシャル機能:眼球可動ギミック 取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

テレビ・マスターピース DX アルチザン「ロキ」1/6スケールフィギュア ゴッド・ロキ 発売:2025年9月発売予定 定価:68,000円(税込) 製品サイズ:高さ約31cm 可動ポイント30箇所 付属品(アクセサリー):王座、タイムライン(×2)、エフェクトパーツ(×2)、差し替え用ハンドパーツ(×8)、特製台座、バックボード スペシャル機能:眼球可動ギミック 取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

The post first appeared on .