アヴリル・ラヴィーンのベスト・アルバム『グレイテスト・ヒッツ』が2024年6月21日に発売となる。意外にもベスト・アルバムのリリースはアヴリルにとって初となるものだ。『グレイテスト・ヒッツ』作は、デビュー曲「コンプリケイテッド」から2022年リリースの「アイム・ア・メス(with ヤングブラッド)」までの主要曲を完全網羅したもので、国内盤CDとして通常盤と特製缶バッジが7個付属する完全生産限定盤、輸入盤国内仕様アナログ盤としてネオン・グリーンのカラーヴァイナル仕様の3形態がリリースされる。配信においてはSpotifyもしくはApple Musicで事前登録するとスマホ壁紙がもらえる。

アヴリル・ラヴィーン『グレイテスト・ヒッツ』



2024年6月21日(金)発売全形態:解説・歌詞・対訳付き●完全生産限定盤(CD):特製缶バッジ7個付属、高音質ブルースペックCD2(Blu-spec CD2)SICP-31711〜31712 4400円(税込)●通常盤(CD):高音質ブルースペックCD2(Blu-spec CD2)SICP-31713 2970円(税込)●輸入盤国内仕様アナログ盤(レコード:2枚組):カラーヴァイナル仕様(ネオン・グリーン)SIJP-167〜168 6600円(税込)https://avrillavigne.lnk.to/GreatestHitsALJP1.Sk8er Boi | スケーター・ボーイ2.Girlfriend | ガールフレンド3.What the Hell | ワット・ザ・ヘル4.Complicated | コンプリケイテッド5.Don't Tell Me | ドント・テル・ミー6.I'm A Mess(with Yungblud)| アイム・ア・メス(with ヤングブラッド)7.He Wasn't | ヒー・ワズント8.Losing Grip | ルージング・グリップ9.My Happy Ending | マイ・ハッピー・エンディング10.Bite Me | バイト・ミー11.Nobody's Home | ノーバディーズ・ホーム12.I'm With You | アイム・ウィズ・ユー13.When You're Gone | ホウェン・ユー・アー・ゴーン14.Bois Lie(feat.Machine Gun Kelly)| ボーイズ・ライ(feat.マシン・ガン・ケリー)15.Smile | スマイル16.Love It When You Hate Me(feat.blackbear)| ラヴ・イット・ホウェン・ユー・ヘイト・ミー(feat.ブラックベアー)17.Rock n Roll | ロックンロール18.Here's To Never Growing Up | ネヴァー・グローイング・アップ19.Keep Holding On | キープ・ホールディング・オン20.Head Above Water | ヘッド・アバーヴ・ウォーター21.Alice(Extended Version)| アリス(エクステンデッド・ヴァージョン)(日本盤ボーナストラック)※CDのみ22.Hello Kitty | ハロー・キティ(日本盤ボーナストラック)※CDのみ(1)予約特典:『グレイテスト・ヒッツ』オリジナルポストカード発売日前日までにCDショップもしくはオンラインショップでご予約いただいた方が特典プレゼント対象となります。※特典はすべて、商品ご購入時に一緒にお渡し致します※予約特典は全法人共通の特典内容になります※一部CDショップ/オンラインショップを除きます。詳しくはお近くのCDショップまたはオンラインショップにお尋ねください※先着順のため、特典予定数に達し次第となりますので予めご了承ください。(2)先着購入オリジナル特典・Amazon.co.jp =メガジャケ・楽天ブックス(楽天ブックス限定先着特典付きカートのみ対象) =アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング =トート型エコバッグ・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) =缶バッジ・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) =A5クリアファイル・Sony music Shop =スマホサイズJKステッカー※予約特典が付与される場合に、予約した店舗が先着購入オリジナル特典対象店舗だった場合はW特典としてどちらも付与いたします※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※先着購入オリジナル特典は上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※特典の形状、デザインなどは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。