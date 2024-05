「不眠症」の原因と対策！サンシナジー「新しい睡眠ケア」情報

サンシナジーは、2024年5月、新しい睡眠ケアに関する情報を同社サイトにて公開しました。

サンシナジー「新しい睡眠ケア」

新しい睡眠ケアの情報を公開

新しい生活が始まり、環境の変化に慣れる過程で多くの人々が「よく眠れない」「慢性的な睡眠不足が続く」といった悩みを抱えています。

特に進学、就職、部署異動など新生活が始まるシーズンは睡眠障害で悩む人は少なくありません。

一般成人の30〜40%が何らかの不眠症状を有しており、ホルモンバランスの乱れなどの理由から女性に多いことが知られています。

また、加齢とともに不眠症状は増加し、60歳以上では半数以上と言われています。

一説には4人に1人がこの時期、「5月病」や「6月病」の症状に悩むというデータもあります。

不眠の原因は、自律神経の乱れ・ストレス・こころやからだの病気・薬の副作用など様々ですが、その原因に応じた対処が必要です。

不眠が続くと不眠恐怖が生じ、日常生活に影響を及ぼすだけでなく、健康問題の原因にも繋がります。

不眠症を解消するためには、生活習慣の見直しをすると同時に、安眠に効果的な栄養素を摂ることも睡眠の質を上げることに繋がります。

なかでも、その栄養素を含む睡眠ケアサプリメントは副作用が少なく、不眠症に悩む方におすすめです。

不眠症の原因

・身体的

痛みやかゆみ、呼吸器疾患、外傷、関節リウマチなどの身体的な病気が原因となることがあります。

頻尿による夜間の目覚めも不眠症の一因です。

・生理的

睡眠環境や生活習慣による要因です。

例えば、周囲の騒音、部屋の温度、寝具の選択などが影響します。

・心理的

悩みや不安、緊張などの精神的なストレスが原因となることがあります。

・精神医学

うつ病や神経症などの精神疾患が不眠症を引き起こすことがあります。

・薬理学的

薬の副作用や飲酒、喫煙、カフェイン摂取などが原因となることがあります。

不眠症の改善方法

・朝日を浴びる

朝日を浴びることで体内時計を調節し、睡眠ホルモンの分泌を整えます。

・午前中だけにカフェインを摂取

カフェインは睡眠に悪影響を及ぼすため、午後からは控えましょう。

・適度な運動

軽い有酸素運動は寝つきを改善します。

就寝前の激しい運動は避けましょう。

・スマホを寝室に持ち込まない

ブルーライトは睡眠物質のメラトニンを抑制します。

・睡眠系サプリメント摂取

睡眠の質の向上、疲労感の回復に効果的な成分を配合したサプリがおすすめです。

睡眠ケアにお薦めする製品

ナチュラルで副作用のない選択で健やかに健康の柱「睡眠」を立て直すことができます。

(1) GABAは集中力や落ち着きのなさ、リラックスムードをサポートします。

おやすみ前の摂取で睡眠の質向上に効果が期待できます。

天然成分のみ配合のメンタルケアの新しいアプローチのリポソーマルサプリメントです。

GABA

製品概要

商品名 : リポソーマルGABA

価格 : 12,800円(税込)

内容量 : 50ml

原材料 : 主成分(GABA、L-テアニン)

製品リンク:

https://www.liposomal.jp/qsproduct

使用の目安: 約1か月

賞味期限 : 開封前2年間、開封後30日以内

保存方法 : 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

原産国 :アメリカ

使用方法:本製品を口内に1回2プッシュし、

飲み込む前に30秒間ホールドしてください。

口腔粘膜から強壮剤の成分が素早く吸収されます。

特徴:

GABA(抑制性の神経物質)のリポソーマル化に成功し吸収を高めました。

集中力や落ち着きのなさ、リラックスムードをサポートします。

L-テアニン配合で天然成分のみのブレンド。

お子様からお年寄り、忙しいビジネスマンの方まで幅広いシーンで活用できます。

話題のメンタル&脳機能サプリです。

(2)ヨーロッパで100年以上の歴史をもつマリンテラピー(海水療法)に基づいたスペインのブランド。

免疫調整機能をサポートし、睡眠ケアにも効果が期待出来ます。

Quinton アイソトニック

〇製品概要

商品名 : キントンアイソトニック

価格 : 11,990円(税込)

内容量 : 300ml (10ml×30本)

原材料 : 主成分:ナチュラルミネラルウォーター、海水

製品リンク:

https://www.originalquinton.co.jp/product

使用の目安: 約1か月

賞味期限 : 開封前4年間

保存方法 : 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

原産国 :スペイン

使用方法:布などを用意し、ガラスアンプルの両端を折ってお飲みください。

飲みやすく体内への吸収が良い事から、

リラックスタイムやお休み前にお飲みいただくのに適しています。

特徴:

ヒト細胞外マトリックスに適合するようにシリカが豊富な湧き水によって血液と等張濃度に希釈されており、血液に適合するようにミネラルバランスを整えた海水です。

78種類のミネラルが効率よく吸収できるキントンアイソトニックは免疫調整をサポートする機能を持ち睡眠ケアに効果的で優しい海水です。

猛暑に向かうこの時期、また脱水による免疫亢進状態を改善する効果も期待できます。

〈※本品は医薬品ではありません。

健康補助食品(サプリメント)です。

