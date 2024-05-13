中村俊輔、セルティック20年のベストゴールに選ばれる マンチェスター・ユナイテッド戦での神FK
多くの日本人選手が所属するセルティックがこのほど今シーズンの年間表彰を行った。
授与式に11,000人を超えるファンが集まるなか、古橋亨梧が今季ベストゴール賞を受賞。また、特別賞「Legendary Goal of the Season」が中村俊輔に贈られた。
これは、この20シーズンのベストゴールを表彰するもの。
選ばれたのは、俊輔が2006-07シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ、対マンチェスター・ユナイテッド戦で決めた伝説のフリーキック。
🎯 Free-kick specialist Shunsuke Nakamura inspires Celtic against _________ #OTD in 2006!#UCL | #ThrowbackThursday | @CelticFC pic.twitter.com/dqw6jNzeip
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 21, 2019
Same opponent, same outcome!
🇯🇵 Shunsuke Nakamura 🎯⚽️#UCL | @CelticFC | #ThrowbackThursday pic.twitter.com/8Y98qMo1lH
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 21, 2019
名手エドウィン・ファンデルサール相手に叩き込んだ圧巻のキックは何度見ても色あせない。
世界的名将だったユナイテッドのサー・アレックス・ファーガソン監督（当時）も「ナカムラは素晴らしいフリーキックで2点を決めた。彼の能力には敬意を表さざるをえない。セットプレーの才能は並外れている」と脱帽したほど。
なお、今季のセルティックの年間MVPには、MFマット・オライリーが選ばれている。