巨人は１３日、７月１５日の巨人―阪神戦（東京ドーム・午後２時試合開始）の終了後に実施する「伝統の一戦〜レジェンズＯＢ対決〜」の出場選手が決定したと発表した。

プロ野球９０周年の節目を記念して、球団創設９０周年を迎える巨人と、ともにプロ野球の歴史を刻んできた阪神のレジェンズＯＢによって行われる同戦。インタビュートークや能登半島地震被災地支援を目的としたチャリティー企画、レジェンズＯＢとハイタッチが出来るファンサービス企画なども行う予定となっている。

ＯＢ戦の出場予定選手は以下の通り。

【巨人】

・監督 中畑清（兼内野手）

・投手 堀内恒夫、江川卓、角盈男、定岡正二、鹿取義隆、川口和久、槙原寛己、宮本和知、斎藤雅樹、上原浩治、高橋尚成、岡島秀樹

・捕手 吉田孝司、阿野鉱二、村田真一、西山秀二、佐藤弘祐

・内野手河埜和正、篠塚和典、原辰徳、岡崎郁、福王昭仁、江藤智、元木大介、仁志敏久、小笠原道大、片岡保幸

・外野手 末次利光、柴田勲、高田繁、クロマティ、吉村禎章、緒方耕一、清水隆行、ラミレス、高橋由伸、松本哲也

【阪神】

・監督 川藤幸三（兼外野手）

・投手 小山正明、上田二朗、江本孟紀、江夏豊、星野伸之、藪恵壹、川尻哲郎、能見篤史、井川慶、藤川球児、岩田稔

・捕手 田淵幸一、矢野燿大、狩野恵輔、今成亮太

・内野手 藤田平、掛布雅之、久慈照嘉、上坂太一郎、的場寛一、鳥谷敬、西岡剛

・外野手 真弓明信、田尾安志、亀山努、桧山進次郎、福留孝介、浜中治、糸井嘉男、柴田講平、俊介