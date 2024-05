チョ・インソン、約6年ぶりの来日ファンミーティングを開催！スペシャルゲスト登場＆ハイタッチ会も

ドラマ「バリでの出来事」「その冬、風が吹く」「大丈夫、愛だ」などに出演し、韓国だけでなく日本を始めアジア全域でも韓流ブームを巻き起こし、国民的俳優として知られている俳優チョ・インソンが、約6年ぶりの来日ファンミーティング「2024 ZO IN SUNG JAPAN FANMEETING“Joyful Day with Zo In Sung”」を5月10日(金)に品川インターシティホールで開催し、ファンたちと楽しい時間を過ごした。

オープニング映像が終わるとベージュのスーツに身を包んだチョ・インソンが登場。「皆さんこんばんは、お元気ですか? 皆さんに会えて本当に嬉しいです、いらっしゃいませ」と日本語で挨拶し、客席からは大きな歓声が上がった。公式的な来日は6年ぶりとなったが、プライベートでは日本によく遊びに来ているそうで、数ヶ月前にも来たと明かし観客を驚かせた。客席を見渡し、昔から変わらず応援してくれているファンとの再会を喜びつつ、初めてイベントに来たファンも歓迎し、序盤から巧みなトークで笑いを誘った。近況トークではInstagramに掲載された写真を見ながら思い出を振り返った。日帰りで大阪に来た時の写真を公開し、飲食店で注文をする際の日本語などを披露した。続く作品トークのコーナーでは、事前にファンにアンケートをとっていた好きなシーンを発表しながら、当時の撮影エピソードなどを話した。ドラマ「ムービング」での胸キュンシーン、映画「密輸 1970」のカリスマ性溢れる登場シーン、「モガディシュ 脱出までの14日間」でのアクションシーンなど魅力溢れるシーンについてファンたちからも熱いコメントが多数寄せられた。さらにアンケートが採用されたファンには、サイン入りのポスターやグッズなどがプレゼントされた。イベント後半では、黒のスーツに着替えたチョ・インソンが再登場した。「見習い社長の営業日誌」での胸キュンシーンを見るコーナーでは「この番組で胸キュンすることなんてありますか?」と不思議そうにする彼だったが、料理をする姿、コーヒーを淹れる姿、マートのオーナーを想い涙を流す姿などファンにはたまらないシーンを振り返りながら、当時の気持ちや撮影秘話を明かした。また、番組でも名物となっているカニラーメンを作る際の秘訣やこだわりを話していると、実際に食べたことがある人物としてイム・ジュファンがサプライズで登場した。「実は昨日一緒に食事をしたんですが、まさかステージに上がってくるとは思いませんでした」と驚きながらも嬉しそうに迎えた。番組内ではもちろんプライベートでも仲の良さを証明するエピソードに、チョ・インソンの人柄を再確認できる時間となった。ゲームコーナーではボトルフリップ、輪投げ、射撃に挑戦し奮闘する姿を見せた。またあっち向いてホイでは、客席に降りてファンたちとゲームを楽しんだ。さらに続く質問コーナーでも客席に降り、ファンに挨拶をしながら質問に答えた。韓国でおすすめの店や次回作など様々な質問に答えながら、長年のファンを見つけると声をかけるなどファン思いな姿を見せた。最後にはスマホで撮影OKなフォトタイムも設けられ、ファンサービスをしながら、客席をバックに集合写真も撮影し、思い出を写真に残した。いつも応援してくれるファンへ感謝の気持ちを伝え、再会を約束しステージを降りると、終演後には、来場者全員を対象にお見送り会も実施。本人の意向により急遽ハイタッチ会に変更され、彼は最後までファンとの交流を楽しんだ。

■公演概要

「2024 ZO IN SUNG JAPAN FANMEETING“Joyful Day with Zo In Sung”」

日時:2024年5月10日(金)

会場:品川インターシティホール

主催:株式会社フラウ・インターナショナル

協力:IOK COMPANY/チョ・インソン ジャパンオフィシャルファンクラブ



■関連リンク

チョ・インソン 日本公式FC

ファンミーティング特設サイト