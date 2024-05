世界最大規模のK-POP Fan & Artist Festival『KCON JAPAN 2024』が、2024年5月10日(金)から12日(日)までの3日間にわたり、幕張メッセとZOZOマリンスタジアムにて開催。歴代最多観客数となる14万人を記録した。

『KCON JAPAN 2024』では、3日間、時間帯ごとに自分の好みや選択に応じて自由にアーティストのステージが楽しめるよう、6つのマルチステージを展開。歴代最多の44チームが参加、約100回のアーティスト別単独ステージを披露し、一日を通して行われるフェスティバル型ラインナップでステージを披露した。

幕張メッセでは、K-POPからフード、ライフスタイル、ビューティー、ファッションまでを網羅した104社278のブースが展開。会場内では、K-POP新人アーティストをグローバルに紹介することができる「SHOWCASE」、トーク、ゲームなどのコンテンツでファンとアーティストが時間を共にする「CONNECTING STAGE」、K-POPを代表するデジタルプラットフォームM2の「STUDIO CHOOM」とともに「DANCE」をテーマにしたコンテンツを披露する「DANCE ALL DAY」など多数のエリアが用意された。

アーティストと近くで会って一緒に交流楽しむ「MEET&GREET」が、今回からKCONを訪れた観客は誰でも観覧できるようになったほか、アーティストの衣装、サインMD、ミュージックビデオの小道具などをより詳しく見ることができる「アーティストロッカー」、ファンが直接描いた「ファンアートギャラリー」など、KCONでしか体験できないたくさんの見どころと楽しみ方で観客を魅了した。

BOYNEXTDOOR(「KCON STAGE」の様子)

INI(「KCON STAGE」の様子)

JO1(「KCON STAGE」の様子)

Kep1er(「KCON STAGE」の様子)

ZEROBASEONE(「MEET&GREET」の様子)

ILLIT(「MEET&GREET」の様子)

また、フードや休憩スペースも昨年より2倍以上に拡大し、一日中楽しめるフェスティバルとして整備。「K-FOODヤシジャン(夜市場)」をコンセプトにした「フードラウンジ」はトッポッキ、キンパなど韓国の様々な食べ物を楽しむ人々で賑わったほか、韓国を代表するビューティープラットフォーム企業であるOLIVE YOUNGもブースを通じてKCONファンと対面。SAMSUNG Galaxyブースでは、KCON STAGEと連携したイベントで人だかりができていた。

今回の『KCON JAPAN 2024』は幕張メッセだけにとどまらず、初めてZOZOマリンスタジアムでも開催。歴代KCON史上最大規模で行われた『M COUNTDOWN STAGE』では、11日はCHA EUN-WOO(チャウヌ)をホストに、スペシャルMCにBOYNEXTDOORのJAEHYUNとWOONHAKが登場。12日にはJUNG YONG HWA(ジョン·ヨンファ)をホストに、スペシャルMCとしてZEROBASEONEのSUNG HAN BINとPARK GUN WOOKが出演した。

CHA EUN-WOO(チャウヌ)

JUNG YONG HWA(ジョン·ヨンファ)

K-POPファンなら誰でも知っているレジェンド曲をカバーする「RE-Meeted STAGE」では、Kep1erがKARAの「ミスター」を、TWSがSEVENTEENの「Adore U」、&TEAMはBTSの「Dynamite」を披露し会場を熱狂の渦に巻き込んだほか、ILLITはTWICEの「What is Love?」でユニークな魅力を見せた。DREAM STAGEではZEROBASEONEの「MELTING POINT」、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を通じて誕生したME:Iが「LEAP HIGH!」の韓国語バージョンのステージを、ファンと共に作り上げた。

Kep1er (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

TWS (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

&TEAM (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

ILLIT (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

ZEROBASEONE (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

ME:I (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

ホストを務めたCHA EUN-WOOは、進行役だけでなくアーティストとしてもステージに立ち、ソロアーティストとしての存在感を放ったほか、JUNG YONG HWAもスムーズな進行はもちろん、実力派アーティストとしてカリスマで魅了。このほか、INI、JO1、BOYNEXTDOOR、NiziU、Red Velvetなど、実力と個性あふれるパフォーマンスで観客を沸かせた。

INI (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

JO1 (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

BOYNEXTDOOR (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

NiziU (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

Red Velvet (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

初日のエンディングは、KEYが完成度の高いステージでグローバルアーティストとしてのプライドを見せ、2日目はTAEYEONが最後まで熱い雰囲気をリード。華麗な花火とともに壮観を繰り広げ、『KCON JAPAN 2024』は幕を閉じた。

KEY (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

TAEYEON (『M COUNTDOWN STAGE』の様子)

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved