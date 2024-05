NCT DREAM、京セラドーム大阪でツアーをスタート！日本2ndシングルのタイトル曲を初公開

NCT DREAMが、日本で初となるドームツアーをスタートさせた。5月11、12日の2日間、NCT DREAMは京セラドーム大阪で「2024 NCT DREAM WORLD TOUR in JAPAN」を開催した。多彩な音楽と圧倒的なパフォーマンス、爆発的なエネルギーが合わさった完成度の高い公演で、初の日本ドームツアーの華やかな幕を開けた。

NCT DREAMはメガダンスクルーと共にダイナミックなパフォーマンスを繰り広げた「BOX」のステージでオープニングから会場を熱く盛り上げ、「ISTJ」「Broken Melodies」「Candy」「Hello Future」「We Go Up」「GO」など、多様な魅力を持つヒット曲を披露した。また、「Smoothie」「UNKNOWN」「Breathing」など3月に発売したアルバム「DREAM( )SCAPE」の収録曲のステージはもちろん、「Dream Run」「Better Than Gold」「Fireflies」の軽快なバンドアレンジで観客と一緒に楽しめるセクション、さらに「Yogurt Shake」「Walk With You」「Never Goodbye」などの世界中で愛されたアルバムの収録曲まで、3時間にわたって30曲のステージを披露した。特に彼らは8日に先行公開した日本2ndシングルのタイトル曲「Moonlight」のステージを初公開して熱い反応を呼んだ。アンコールセクションではトロッコに乗ってドームをまわりながら、「Blue Wave」「Dive Into You」「ANL」「Like We Just Met」などを披露しただけでなく、観客一人ひとりと目を合わせ、シズニー(NCTのファンのNCTzenの愛称)に対する愛情を見せた。NCT DREAMは、「本当に大阪に来たかった。久しぶりの公演だが、変わらずこの場に戻ってきてくださって感謝している。一人ひとりと目を合わせて挨拶しようと努力した。ファンの方々の真心も感じることができた貴重な時間だった。またもう一つ、忘れられない思い出を作ってくれてありがとう」と語った。またファンが活動休止中のロンジュンへ向けて「ロンジュン、サランへ(愛してる)」と愛を伝える場面も感動を与えた。NCT DREAMは18日にジャカルタ、25、26日に東京、6月2日に名古屋、15、16日に香港、22、23日にバンコク、29、30日にシンガポール、8月10、11日にマニラなど、主要都市で公演を行う。