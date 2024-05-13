パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新商品として、フルワイヤレスイヤホン「ENC搭載ANCワイヤレスイヤホン」や、マグネット式のスマホリング「マグネットスマホリング」など、スマートフォン関連の商品を発売する。

ENC搭載ANCワイヤレスイヤホン（3300円）

ENC搭載ANCワイヤレスイヤホン

「ENC搭載ANCワイヤレスイヤホン」は、ノイズキャンセリング機能を搭載するワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きやすくする環境音取り込み機能も備える。

通話時はENC（環境ノイズキャンセリング）が有効になる。連続再生時間は約7時間で、ケースから約3回分の充電が可能。カラーはブラック、ホワイトの2色。販売価格は3300円

マグネットスマホリング

マグネットスマホリングは、マグネット式のスマートフォンリングで、装着後にリングを好みの位置に動かして使える。

iPhone 12以降のMagSafe対応機種のほか、付属のメタルシートを使うと、MagSafe非対応機種にも装着可能。カラーはブラック、ホワイトの2色。販売価格は550円。

のぞき見防止ガラスフィルム

iPhoneに貼り付けする「のぞき見防止ガラスフィルム」は、左右60度以上の角度からののぞき見を防止できるが、上下方向にはのぞき見防止効果は無い。

対応機種は、iPhone 12/12 Pro、iPhone 13/13 Pro、iPhone 15用の全3種類。販売価格は330円。