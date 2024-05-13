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Blacklisted China chipmaker SMIC becomes the world's second-largest pure-play foundry by revenue - outsells GlobalFoundries and others | Tom's Hardware
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