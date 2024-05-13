タイトー、「リコリス・リコイル」錦木千束のルームウェアver.フィギュアなど5月3週目展開予定のプライズを公開
5月13日 公開
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タイトーは5月13日、5月3週目に展開するプライズを公開した。
タイトーの公式サイトでは、全国のアミューズメント施設などで展開予定のプライズの商品ページが「注目プライズ」としてまとめて掲載されている。
5月3週目には「リコリス・リコイル Desktop Cute フィギュア 錦木千束～ルームウェアver.～」、「ドラゴンクエスト AM ホイミスライムのピンチハンガー」、「スーパーマリオ ハテナブロック サウンドバルーン」などが登場予定。各ページでは商品画像のほか、取り扱い店舗なども確認できる。
□「タイトープライズ/グッズ」のページ
リコリス・リコイル Desktop Cute フィギュア 錦木千束～ルームウェアver.～
ドラゴンクエスト AM ホイミスライムのピンチハンガー
スーパーマリオ ハテナブロック サウンドバルーン
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