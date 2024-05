5月13日 公開

タイトーは5月13日、5月3週目に展開するプライズを公開した。

タイトーの公式サイトでは、全国のアミューズメント施設などで展開予定のプライズの商品ページが「注目プライズ」としてまとめて掲載されている。

5月3週目には「リコリス・リコイル Desktop Cute フィギュア 錦木千束~ルームウェアver.~」、「ドラゴンクエスト AM ホイミスライムのピンチハンガー」、「スーパーマリオ ハテナブロック サウンドバルーン」などが登場予定。各ページでは商品画像のほか、取り扱い店舗なども確認できる。

□「タイトープライズ/グッズ」のページ

リコリス・リコイル Desktop Cute フィギュア 錦木千束~ルームウェアver.~

ドラゴンクエスト AM ホイミスライムのピンチハンガー

スーパーマリオ ハテナブロック サウンドバルーン

(C) TAITO CORPORATION 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

(C)Spider Lily/アブプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C)Nintendo Licensed by Nintendo