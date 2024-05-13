¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬5Ï¢¾¡¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢2°Ì¥Þ¥óC¤È1º¹
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£³Æ¥ê¡¼¥°¡Ê6Æü¡Á12Æü¡Ë¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï20µ¨¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò5¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤Ï86¡£1»î¹ç¾Ã²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤Ï¥Õ¥é¥à¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢7Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ85¤È¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¡£4µ¨Ï¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤Ï14Æü¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥àÀï¤ËÎ×¤ß¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£