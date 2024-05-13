巨人と読売新聞社は７月１５日の巨人−阪神戦（東京ドーム・午後２時試合開始）の終了後に実施する「伝統の一戦〜レジェンズＯＢ対決〜」の出場選手が１３日、決定したと発表した。

プロ野球９０周年の節目を記念して、球団創設９０周年を迎える巨人と、ともにプロ野球の歴史を刻んできた阪神のレジェンズＯＢによる試合を行う。

ＯＢ戦は公式戦終了から約１時間後に開始予定で、当日の巨人−阪神戦チケット購入者が、同じ席で観戦できる。

ほかにインタビュートークや能登半島地震被災地支援を目的としたチャリティー企画、レジェンズＯＢとハイタッチが出来るファンサービス企画なども行う予定。

ＯＢ戦の出場予定選手は以下の通り（敬称略。変更の場合あり）。

【巨人】

〈監督〉中畑清（兼内野手）

〈投手〉堀内恒夫、江川卓、角盈男、定岡正二、鹿取義隆、川口和久、槙原寛己、宮本和知、斎藤雅樹、上原浩治、高橋尚成、岡島秀樹

〈捕手〉吉田孝司、阿野鉱二、村田真一、西山秀二、佐藤弘祐

〈内野手〉河埜和正、篠塚和典、原辰徳、岡崎郁、福王昭仁、江藤智、元木大介、仁志敏久、小笠原道大、片岡保幸

〈外野手〉末次利光、柴田勲、高田繁、クロマティ、吉村禎章、緒方耕一、清水隆行、ラミレス、高橋由伸、松本哲也

【阪神】

〈監督〉川藤幸三（兼外野手）

〈投手〉小山正明、上田二朗、江本孟紀、江夏豊、星野伸之、藪恵壹、川尻哲郎、能見篤史、井川慶、藤川球児、岩田稔

〈捕手〉田淵幸一、矢野燿大、狩野恵輔、今成亮太

〈内野手〉藤田平、掛布雅之、久慈照嘉、上坂太一郎、的場寛一、鳥谷敬、西岡剛

〈外野手〉真弓明信、田尾安志、亀山努、桧山進次郎、福留孝介、浜中治、糸井嘉男、柴田講平、俊介