2024年5月8日、ダイアナ・クラールの5年ぶりとなる来日公演の初日となる東京公演がTOKYO DOME CITY HALLにて行われた。彼女の歌やピアノをきっかけに、ジャズの美しさ、奥深さ、親しみやすさに魅せられたファンは増え続けるばかりといっていい。母国カナダの音楽界で最高の栄誉にあたるジュノー賞や、米国のグラミー賞の常連アーティストにして、これまで8作品をジャズ・チャートNo.1に送り込んできたダイアナ・クラールが<DIANA KRALL Japan Tour 2024>を開催中だ。5年ぶりとなるこの来日ツアーは5月8日の東京・TOKYO DOME CITY HALLで幕を開け、16日の広島・アステールプラザ公演まで開催予定。多くのオーディエンスが各会場で彼女のステージを待ちこがれている。

DIANA KRALL Japan Tour 2024 初日@TOKYO DOME CITY HALL



2024年5月8日(水)1.ALMOST LIKE BEING IN LOVE2.ALL OR NOTHING AT ALL3.ALL OF ME4.I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN5.THE GIRL IN THE OTHER ROOM6.LIKE SOMEONE IN LOVE7.JUST YOU, JUST ME8.LET'S FALL IN LOVE9.A CASE OF YOU10.S'WONDERFUL11.THE LOOK OF LOVE12.L-O-V-E13.EAST OF THE SUN14.JOCKEY FULL OF BOURBON15.TAKE IT WITH ME16.MR.SOUL17.DEPARTURE BAY18.DAY IN DAY OUT19.BRIGHT LIGHTS BIG CITYEC1.QUEEN JANE APPROXIMATELYEC2.LET'S FACE THE MUSIC AND DANCE<Diana Krall Japan Tour 2024>【東京】 5/8(水)TOKYO DOME CITY HALL 18:15開場/19:00開演【東京】 5/9(木)昭和女子大学人見記念講堂 18:15開場/19:00開演【東京追加】 5/10(金)昭和女子大学人見記念講堂 18:15開場/19:00開演【大阪】 5/13(月)フェスティバルホール 18:00開場/19:00開演【名古屋】 5/14(火)Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール 18:30開場/19:00開演【広島】 5/16(木)アステールプラザ 18:30開場/19:00開演メンバー:ダイアナ・クラール(vocal, piano)、トニー・ガルニエ(bass)、マット・チェンバレン(drums)