セバスチャン・バックは、それが何かは明かさなかったが、スキッド・ロウのメンバーとの間に誤解が生じていることに気づき、彼らへ宛て、思慮深く完璧なメールを送る必要があると考えているそうだ。スキッド・ロウは今年3月、健康上の問題からエリック・グロンウォールが脱退し、再びヴォーカリストのポジションが空いた。先週終わり放送されたSiriusXMの番組『Trunk Nation』で、リユニオンに関し元バンド・メイトと話をしているかと問われたセバスチャンは、こんな回答をしている。

