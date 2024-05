【あつまれ どうぶつの森/しずえ PVC スタチュー】価格:15,400円12月 発売予定

豆魚雷はファースト4フィギュア製のスタチュー「あつまれ どうぶつの森/しずえ PVC スタチュー」を国内で正規輸入販売する。価格は15,400円。発売時期は12月を予定しており、現在予約受付中。

本商品は、Nintendo Switch用シミュレーションゲーム「あつまれ どうぶつの森」に登場するキャラクター「しずえ」をファースト4フィギュアがPVCスタチューとして制作したもの。

サンゴのようなピンクの色合いのアロハシャツにスカートで、まるで手を振ってくれているようなデザイン。全高約22cmと机上におけるサイズ感となっている。

商品情報

商品名: あつまれ どうぶつの森/しずえ PVC スタチュー

価格: 15,400円

発売時期:12月

サイズ: 全高約22cm

(C)Nintendo.

Final product may be slightly different.