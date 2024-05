BABYMONSTER、『ミュージックステーション』や『Venue101』『CDTV 』に出演決定！日本活動に期待大

YGエンターテインメントの新ガールズグループBABYMONSTER(ベイビーモンスター)が、日本を代表する音楽番組『ミュージックステーション』に出演する。

【写真】ベビモン、初ファンミで東京会場を熱狂の渦に!

YGエンターテインメントによると、BABYMONSTERは5月17日に生放送で進行されるテレビ朝日『ミュージックステーション』で、『SHEESH』のステージを飾る。

まだ日本公式デビュー前だが、38年の歴史を誇る人気音楽番組『Mステ』で日本初ステージを披露することが決まったのだ。

BABYMONSTERが韓国語のオリジナルバージョンでステージを披露するという点も、注目される。すでに『SHEESH』に対する日本ファンの反応が良いだけに、原曲をそのまま披露することになったというのがYGエンターテインメント側の説明だ。

(写真提供=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

立て続けに音楽番組に出演予定

また、5月18日にはNHKの『Venue101』、5月20日にはTBS『CDTV ライブ! ライブ!』などの主要音楽番組に相次いで出演し、本格的な日本プロモーションを継続する。

ただでさえ、日本で勢いを見せているBABYMONSTERだ。5月11〜12日の2日間、東京・有明アリーナで「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE] IN JAPAN」を開催。“正式デビュー”から40日余りでアリーナ級の公演場に立った。

両日公演の2万席は早々に売り切れ、ファンの要請から追加座席まで用意された。

公演を記念して渋谷の宮下パーク内のショッピングモールで行われているポップアップストアも盛況だ。初日から数百人の待機行列を成したかと思えば、商品が一時品切れを見せるほどの人気を見せ、地域追加オープンを計画中だ。

(写真提供=YGエンターテインメント)BABYMONSTERのラッピングバス

なおBABYMONSTERは日本・東京を皮切りに、6月8日にインドネシア・ジャカルタ、6月15日にシンガポール、6月23日に台北、6月29〜30日にタイ・バンコクなど5都市で初のアジアファンミーティングツアーを開催する。また8月には日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」にも参加する予定だ。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。