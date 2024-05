【PHOTO】ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」発売記念ショーケースを開催

13日午後、ZEROBASEONEがソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエアマスターカードホールにて、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の発売記念ショーケースを開催した。タイトル曲「Feel the POP」には、若者なら誰もが直面するためらいや心配、悩みなどを、ZEROBASEONEと共にする瞬間だけは全て忘れ、吹き飛ばせるように最高の時間をプレゼントするという意志が込められている。すべての否定的な感情を爆発させ(POP)、リスナーに忘れられない瞬間をプレゼントする予定だ。