大きな広い家で、愛犬と一緒に暮らす。一度は夢見る憧れのライフスタイルではありますが、現実は簡単ではありません。現在Xでは、この理想的な暮らしを実現させた「Tobi and Bobi シェパード兄弟犬(@TobiandbobiInfo)」さんの動画に注目が集まっています。愛犬のために購入した古民家で、理想通りに遊んで満喫しているシェパード兄弟(@TobiandbobiInfoより引用)

愛犬のために購入した古民家で、理想通りに遊んで満喫しているシェパード兄弟 pic.twitter.com/W1k8ez4eX9- Tobi and Bobi シェパード兄弟犬 (@TobiandbobiInfo) April 24, 2024愛犬のために古民家を購入されたという投稿主さん。その動画には、広い古民家で楽しそうにはしゃぐシェパードの兄弟が映っていました。(@TobiandbobiInfoより引用)古民家の三枚の戸の回りをグルグルグルグルと回って追い掛けっこをしているのでしょうか。時折逆回りになったり、ワンワン吠えたりしながら延々と回り続けています。とっても楽しそう〜!!黒×ベージュの毛色のワンちゃんは「TOBI(トビ)」くん、黒×茶の毛色のワンちゃんは「BOBI(ボビ)」くんという名前で、2匹ともブラジル リオデジャネイロ出身のジャーマン・シェパードで男の子。現在3歳になる同胎の兄弟とのことです。このハッピーなワンちゃんたちの動画は大きな反響を呼び、投稿は1.5万件のリポスト、11万件のいいねを獲得(5月7日時点)。「永遠に見てしまいます〜」「たのしそー♪」「エンドレス……爆笑笑笑」「あんまり回り続けると溶けてバターになっちゃうよ」「トムとジェリーでこの動き見ました」「おおかみこどもの雨と雪で見た」「小さい子供みたいで可愛いですね」など、数々のコメントも寄せられました。○投稿主さんに聞いてみたとても楽しそうに遊んでいたTOBIくんとBOBIくんについて、もう少し詳しい話を投稿主さんにお聞きしてみました。ーー撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?引越しはまだで、DIYのために週末だけ古民家に通っています。古民家に通い出して1ヶ月ほど経って、少しわんこたちも慣れた頃に撮影した動画です。家の構造も把握し出したのか、家に入って居間に移動したら2匹で走り出しました! 雨が降っていた日で、散歩に行けていなかったので体力が有り余っていたようです(笑)動画は1分半ほどですが、実際は3分×3セットの合計10分ほど走っていました(笑)ーーワンちゃんのために古民家を購入されたとのことですが、その理由や、実際に暮らしたご感想をお聞かせいただけますか?ボール遊びや追いかけっこなど、動き回ることが大好きな2匹なので、2匹が元気なうちに広い敷地の自然が溢れる場所の古民家を購入しようとずっと考えていました。以前の家では、大きな身体が当たらないように上手に犬たちが気をつかいながら追いかけっこやボール遊びをしていました。たまに、尻尾が当たって何かを倒したりしてしまうと、申し訳なさそうな顔をして、狭い家でこっちがごめんねという気持ちになっていました。古民家は、家の中も庭も広く、また家の近くには泳げる川も流れているので、常に動き回って夜はぐっすりと眠っている2匹を見るとこっちも幸せな気持ちになります。ーー普段のワンちゃんたちの様子や性格、可愛らしいところなどを教えていただけますか?今回の追いかけっこもそうですが、自分たちでルールを決めて遊ぶということが多いです。特にBOBIは頭を使う遊びが好きで、BOBIのお気に入りの遊びは「トモダチ」ゲームです。BOBIのお気に入りの夜も一緒に眠るトモダチのぬいぐるみがあり、「トモダチ」というとそのぬいぐるみを運んできます。そのぬいぐるみを自分と人の間に置いて、フェイントに引っかからずに取り合いっこするというゲームが大好きです。フェイントに引っかかっちゃダメというルールも、自然とBOBIが考えたルールです。TOBIは甘えん坊で、飼い主やお客様が来ると横をすぐにキープしてべったりと膝枕されるのが大好きです。TOBIくんとBOBIくんの古民家での様子は「Tobi and Bobi シェパード兄弟犬(@TobiandbobiInfo)」さんのアカウントから見ることができますので、是非チェックしてみてくださいね♪愛犬のために購入した古民家で、理想通りに遊んで満喫しているシェパード兄弟 pic.twitter.com/W1k8ez4eX9- Tobi and Bobi シェパード兄弟犬 (@TobiandbobiInfo) April 24, 2024