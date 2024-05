【ライブレポート】BUDDiiS＆ONE N′ ONLY『″Z祭″ SUPER LIVE !!!!!!!!! 』で全力パフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■同じ世代のアーティストの皆さんと繋がることができて本当に胸熱でした!」(ONE N’ ONLY・HAYATO)

ONE N’ ONLYとBUDDiiSが、5月12日にぴあアリーナMMにて開催された『“Z祭”SUPER LIVE!!!!!!!!!』に出演した。

■BUDDiiS

高揚感たっぷりのOvertureに導かれメンバーが登場すると会場から大歓声が上がった。1曲目のトロピカルなサマーチューン「Under The Sea」でペンライトを波のように揺らす客席に「最高に熱い時間にしていきましょう!」とFUMINORIが投げかけると、「Magic」ではサビの特徴的なMagicポーズをきっちり揃え、バディ(BUDDiiSのファンネーム)とともに序盤から会場全体を巻き込んでいく。

「最高の盛り上がりをありがとうございます!」(FUMINORI)「Z祭~!!!」(SEIYA)と会場をさらに盛り上げながらの自己紹介と「皆さまの楽しみ方で真似してください!」と次の曲をレクチャーするMCを挟み、続く『BUD』では<GoGo!バディGO!!>というフレーズに合わせてタオルやペンライトを回して会場との一体感をMAXにした。

告白セリフパートのあるキュートなラブソング「The One」では今回のアドリブ担当SHOOTが「今日はみんな来てくれてありがとう! 伝えたいことがあって…これからもみんなのこと愛してる!」とキメると、実兄のMORRIEが思わず抱きつき会場をわかす場面も。

「十人十色」で「カラフルでいいんじゃない?!」というフレーズで、自分が自分でいられる“特別な場所”を体現した「Brightness」をパフォーマンスし、「次の曲で最後になります、バチバチでいくんで!」とKEVIN作の新曲「HONEY」では情熱的な一面も披露。セクシーな吐息とともにBUDDiiSのステージは幕を閉じた。

BUDDiiSは今後、グループ初となる日本武道館公演『BUDDiiS vol.08 Nippon Budokan』を9月6日・7日の2日間開催することが決まっている。

<セットリスト>

1. Category

2. YOUNG BLOOD

3. Freaking Happy

4. My Love

5. DOMINO

6. EVOL

■ONE N’ ONLY

登場1曲目から「Category」でぶち上げたONE N’ ONLYは全6曲を披露。続く「YOUNG BLOOD」もONE N’ ONLYらしいタフでアグレッシブなダンスナンバーで観客を盛り上げながらセンターステージへ移動すると、SWAGだけでなく会場全体をワンエンのペースに巻き込んでいく。

勢いそのままに披露した「Freaking Happy」は、ワンエン随一のハッピーチューン。笑顔で可愛らしく足を振るキャッチーな振りが印象に残った方も多いはず。MCでは「必ず幸せにします!」「会いたかったよー!」と会場の熱気に応え、ファン人気が特に高い楽曲『My Love』へ続く。曲中にNAOYAが「みんな! 好きだよ!」と客席に投げかけると会場から黄色い歓声があがり、ふたりずつメインステージに戻っていく場面ではTETTAとKENSHINがハートを作り、そのキュートさに会場の熱気はさらに上昇。ステージが多幸感に包まれた。

続く楽曲では雰囲気が一転。ONE N’ ONLY の真骨頂とも言えるJatin-Popの最新楽曲「DOMINO」では情熱溢れるダンスと歌で観客を挑発的に惹きつけていき、充分に熱し切った会場にワンエン最強のラテンチューン「EVOL」がさらに畳み掛けていく。カーニバルを思わせるサンバ調のトラックは実に情熱的で、ワンエンのパッション溢れるパフォーマンスにSWAGのみならず会場内の全観客が力強く応え “Jatin-Pop”な世界で包み、数々のアーティストが出演する今回の『“Z祭”SUPER LIVE!!!!!!!!!』でも唯一無二の存在感を示しステージを締め括った。

ONE N’ ONLYは、4月で結成6周年を迎え、秋からはライブツアー『ONE N’ SWAG 2024 ¿Fiesta?』を開催する。9月27日・28日の東京国際フォーラム ホールCを皮切りに、2025年1月18日の東京ガーデンシアターでファイナルを迎えるホールツアーは、ONE N’ ONLY史上最大規模のもの。着実に進化を続けるONE N’ ONLYにこれからも注目だ。

<セットリスト>

SE. Overture

1. Under The Sea

2. Magic

3. BUD

4. The One

5. Brightness

6. HONEY

