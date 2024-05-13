【PHOTO】イ・ミンギ＆クァク・ソニョンら、新ドラマ「クラッシュ」制作発表会に出席
13日午後、ソウル市麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）スタンフォードホテル・コリアグランドボールルームにて、ENA新月火ドラマ「クラッシュ」の制作発表会が行われ、イ・ミンギ、クァク・ソニョン、ホ・ソンテ、チェ・ムンヒ、イ・ホチョル、パク・ジュヌ監督らが出席した。
本作は、通称TCI（Traffic Crime Investigation）と呼ばれ、署内ではまったく相手にされない交通犯罪捜査チームが、絶妙なチームワークで無法者たちを検挙しまくる痛快アクションコメディだ。
・イ・ミンギ主演の新ドラマ「クラッシュ」5月13日よりDisney+で独占配信…ポスター＆予告映像を公開
・イ・ミンギ主演の新ドラマ「クラッシュ」台本読み合わせ現場＆予告ポスターを公開
本作は、通称TCI（Traffic Crime Investigation）と呼ばれ、署内ではまったく相手にされない交通犯罪捜査チームが、絶妙なチームワークで無法者たちを検挙しまくる痛快アクションコメディだ。
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