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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年5月10日（金）9:00から5月14日（火）23:59まで「Fashion×レジャータイムセール祭り」を開催中。

現在、最大11台の機器に同時充電ができる「Anker USB Power Strip」や30分でiPhone 15を半分までチャージできる充電器「Nano Charger （20W）」がお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年5月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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最大11台の機器に同時充電ができる「Anker USB Power Strip」がお得に購入できるチャンス！

Anker USB Power Strip (11-in-1) (USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-C ポート USB-A ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】 2,990円 （ポイント4倍＆クーポン利用で5％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (USBタップ 電源タップ AC差込口/USB-C/USB-A/延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 2,990円 （ポイント4倍＆クーポン利用で5％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)（電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 1ポート 延長コード 0.9m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro MacBook Pro Android 各種 その他機器対応（ホワイト） 6,990円 （ポイント5倍） Amazonで見る PR PR

Anker 521 Power Strip（USBタップ 電源タップ コンセント差込口 3口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro Android各種対応 3,990円 （ポイント5倍＆クーポン利用で400円オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 511 USB Power Strip (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト) 4,990円 （ポイント4倍＆クーポン利用で500円オフ） Amazonで見る PR PR

30分でiPhone 15を半分までチャージできる充電器「Nano Charger （20W）」がポイント5倍＆クーポン利用で10％オフ！

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト) 1,690円 （ポイント5倍＆クーポン利用で10％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 4,490円 （ポイント4倍＆クーポン利用で400円オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート) (ブラック) 7,990円 （ポイント7倍＆クーポン利用で700円オフ） Amazonで見る PR PR

2つのモバイルデバイスを同時にフルスピードで充電できる、UGREENの「Nexode Mini」が13％オフ！

UGREEN Nexode Mini 45W 充電器 USB-C 2ポート PD&PPS高速充電対応 GaNFastII(窒化ガリウム)採用 超小型 折畳式プラグ PD/PPS/QC4+/SCP規格対応/PSE技術基準適合 タイプc 充電器 iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S8シリーズ/MacBook Pro/iPad Pro/Switch その他 各種機器対応 CD294 3,980円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック 5,480円 （クーポン利用で1,400円オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Nexode 充電器 100W 4ポート 新生代GaN技術 Type-c PD急速充電器 USB-C3とUSB-A1 MacBook Dell iPad iPhone Android シリーズ対応 PSE技術基準適合 折畳み式プラグ 7,999円 （クーポン利用で1,500円オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN Nexode PD 充電器 100W 4ポート 卓上 USB-C×3 USB-A×1 GaNIII(窒化ガリウム)採用 PPS超急速充電2.0にも対応 2mの電源ケーブル付き PSE技術基準適合 iphone15-8/GalaxyS23-S8/Xperia/Android/Pixel Pro/Macbook Pro/iPad Pro/Switch 各種USB機器対応 CD328 8,990円 （クーポン利用で1,800円オフ） Amazonで見る PR PR

絡まりにくく、柔軟なAnkerのシリコン製USB-C & USB-Cケーブルが、お得な価格で販売中！

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 100W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック) 1,790円 （ポイント6倍＆クーポン利用で10％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREEN USB-C Lightningケーブル【MFi認証取得 PD対応 1M】急速充電 ライトニングケーブル 高耐久 ナイロン編みiPhone 14 / iPhone 13/12/iPhone 11/iPhone X/iPhone 8 8 Plusなどに対応 1,599円 （20％オフ＆クーポン利用で100円オフ） Amazonで見る PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「AmazonFashion×レジャータイムセール祭り」は、5月14日（火）23:59まで開催中！

Source:AmazonFashion×レジャータイムセール祭り