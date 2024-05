USJ×アニメ「鬼滅の刃」の新作VR＆ストーリーライドアトラクション、“柱”メンバーが登場

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)に、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーションによる新作ライドアトラクションが登場。「鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜」と「鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」の2種類が、2024年7月19日(金)から2025年1月5日(日)までの期間限定で開催される。

USJ×アニメ「鬼滅の刃」の新ライドアトラクション

「鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜」

「鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜」は、人気ライドアトラクション「鬼滅の刃 XR ライド 〜夢を駆ける無限列車〜」に続く新作として登場する没入型のライドアトラクション。見習い刀鍛冶となったゲストは、刀鍛冶の里に襲来した上弦の鬼と戦う炭治郎に新たな刀を届けるために、蜜璃や無一郎に助けられながら危機を救うべく疾走する。

ゴーグルを着用した視界360度に広がるのは、VR技術によって再現した“リアルな”「鬼滅の刃」の世界。コースターならではの疾走感や重力、風を体感しながら、霞柱の時透無一郎、恋柱の甘露寺蜜璃、そして主人公の炭治郎たちとともに、目の前に迫る上弦の鬼・玉壺と半天狗に挑む。

「鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

一方の「鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」は、新人鬼殺隊士として、炭治郎とともに重力負荷に耐える“訓練機”に搭乗するというオリジナルストーリーが楽しめるライドアトラクションだ。

XRにも搭乗する甘露寺や時透に加えて、風柱の不死川実弥、蛇柱の伊黒小芭内、そして岩柱の悲鳴嶼行冥たちが、新人隊士に直接手ほどきをしようと乗車。パークの上空を駆け巡る爽快感と耳元で響く彼らの声を感じながら、スリルに満ちた柱稽古に挑戦する。

また、10月8日(火)から2025年1月5日(日)までの期間は、第2弾のオリジナルストーリーに変更。善逸&伊之助や玄弥とともにイカダに乗り込んで激流の中へ飛び込むという、スリル満点の柱稽古が楽しめる。

“ひょうたん型”ポップコーンバケツが新登場

ライドアトラクション開催の1日前、7月18日(木)にはUSJ限定となる「炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ」が発売。炭治郎が蝶屋敷で“全集中・常中”を体得するために使用したひょうたんがモチーフで、中には刀鍛冶の鋼鐵塚蛍の大好物であるみたらし味のポップコーンがびっしりと詰まっている。

開催概要

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)×アニメ「鬼滅の刃」

■「鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜」

開催期間:2024年7月19日(金)〜2025年1月5日(日)

アトラクション形式:VRコースター

場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド



■「鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

開催期間:

[第1弾]2024年7月19日(金)〜10月7日(月)

[第2弾]2024年10月8日(火)〜2025年1月5日(日)

アトラクション形式:ストーリー・コースター

場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド



■「炭治郎のひょうたんポップコーンバケツ」

発売日:2024年7月18日(木)

※販売終了はイベント開催期間に準ずる。

場所:ステージ 22前 ポップコーンカート



