香港ディズニーランド・リゾートでは、2024年11月2日(土)〜11月3日(日)の2日間で「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」を開催!

「香港ディズニーランド10Kウィークエンド」は、パーク内の様々なエリアを駆け抜ける魔法のようなランイベントです。

2024年は、ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「ワールド・オブ・フローズン」をはじめとした、お気に入りのディズニーストーリーに合わせて走れる5つのレースが用意されています。

香港ディズニーランド・リゾート「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」

開催期間:2024年11月2日(土)〜11月3日(日)

香港ディズニーランド・リゾートは、2024年11月2日(土)〜11月3日(日)に「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」を開催!

「香港ディズニーランド10Kウィークエンド」は、パーク内の様々な街を駆け抜ける魔法のようなランイベントです。

ディズニーのキャラクターたちや、マーベル・ヒーローなどの世界中で愛されているキャラクターたちがパーク内でランナーを応援します。

2024年の「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」は、「アナと雪の女王」をテーマにしたエリアの「ワールド・オブ・フローズン」を舞台にしたレースが初登場。

ゲストは、アレンデールの美しい景観の中を「アナ」や「エルサ」、そしてアレンデールの国民たちからの声援を受けながら駆け抜けることができます。

また「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」では、お気に入りのディズニーストーリーに合わせて走ることができる様々なレースが用意されています。

ファンから人気の高い「マーベル・スーパーヒーローズ10K」からファミリー向けのレースまで、さまざまなレースから選ぶことが可能です。

さらにランナーのゲストは、ディズニーをテーマにしたランニングTシャツやリストバンドなどが入ったランナーパックを持ち帰ることができます。

完走者には「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」のメダルが授与されます☆

【初登場】アナと雪の女王エクスプローラーズ3K

「アナと雪の女王エクスプローラーズ3K」では、かつてないアレンデールの魅力を体験できます。

「アナ」や「エルサ」、そしてアレンデールの国民たちからの声援を受けながらアレンデールを駆け抜けることができるファミリー向けのレースです。

マーベル・スーパーヒーローズ10K

「マーベル・スーパー・ヒーローズ10K」のレースに参加して、アクション満載のマーベル・ユニバースの世界を体験できるレースです。

参加するランナーのゲストは、走力を発揮するとともに果敢にレースに挑み、リゾート内を駆け抜ける途中「マーベル」のキャラクターたちとのスリル満点なサプライズ体験ができます。

ピクサー・パルズ5K

「ディズニー&ピクサー」の仲間たちと一緒に、楽しさいっぱいの「ピクサー・パルズ5K」の冒険を体験できます。

一歩一歩が魔法と興奮に包まれる「ピクサー・パルズ5K」のレースでは、愛くるしいピクサーのキャラクターたちがランナーのゲストを応援します。

ダッフィー&フレンズ3K

「ダッフィー&フレンズ3K」では、ダッフィー&フレンズと一緒に心温まる冒険に出かけることができます。

大切なお友達と一歩踏み出すたびに、友情の魔法を体験することができる、そんなワクワクするような気分を楽しめるレースです。

ミッキー&フレンズ・キッズ・レース

小さなお子さんも参加可能な「ミッキー&フレンズ」が登場するキッズレース。

このレースでは、お子さん向けに特別にデザインされたコースやディズニーの魔法がかけられた特別なプレイエリアが用意されています。

小さなお子さんがいるファミリーにぴったりレースです。

ディズニーのキャラクターたちの応援を受けながら、パーク内の様々な街を駆け抜けられるランイベント。

2024年11月2日(土)〜11月3日(日)の2日間で香港ディズニーランド・リゾートにて開催される「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」の紹介でした☆

© Disney

※パーク・チケット購入後は、香港ディズニーランドの専用ウェブサイトにて事前にパーク入園予約ください(来園の90日前より予約可)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーの物語に触れながらパーク内を駆け抜けるランイベント!香港ディズニーランド・リゾート「香港ディズニーランド10Kウィークエンド2024」 appeared first on Dtimes.