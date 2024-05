ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル『プルマン東京田町』では2024年4月26日(金)~9月30日(月)の期間、テラスで楽しむビアガーデン『ビアテラス』を開催!

毎年好評のプルマンのビアテラスが2024年もアップデートされ登場します。

プルマン東京田町『ビアテラスオーストラリアングリル&オイスター』

期間:2024年4月26日(金)~9月30日(月)

場所:FUNDININGKASA

時間:ランチ12:00~14:30(L.O.14:00)ディナー17:00~21:30(L.O.20:30)

住所:東京都港区芝浦3-1-21プルマン東京田町2F

アクセス:JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

<レストラン予約>

電話:03-6453-5855(プルマン東京田町代表レストラン予約10a.m-10p.m)URL:https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve

※料金は税込みです。サービス料はございません。※ランチタイムとディナータイムでご利用いただけます。料金は同料金です。

※お席120分制/フリーフローL.O.30分前となります。※天候が優れない場合は室内のお席をご用意いたします。※+1,000円(税込)/1名様にて、フリーフローメニューにウィスキー「AO碧」とジン「六」の追加が可能です。

料金:お一人様\7,500(税込)

URL:https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/beer-terrace/

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル『プルマン東京田町』では2024年4月26日(金)~9月30日(月)の期間、テラスで楽しむビアガーデン『ビアテラス』を開催!

毎年好評のプルマンのビアテラスが2024年もアップデートされ、登場します。

今2024年は「オーストラリアングリル&オイスター」をテーマに、冷えたビールに合うボリュームたっぷりのメニューを提供します。

フードメニューは、夏のオーストラリアを彷彿とさせるボリューム満点の5品を用意。

肉厚なオーストラリア産ハラミの串焼きは、パセリ、玉ねぎ、にんにくなどをブレンドした酸味のある特性ソースで楽しめます。

オーストラリアの郷土料理「牡蠣のキルパトリック」は香ばしいベーコンと牡蠣の旨味が溢れ出す一品です。

「ステーキ&チーズパイ」は、オーストラリアで親しまれるミートパイです。

さらに「スパイシーオリエンタルチキンサラダ」など、ビールに合う刺激的なアクセントを効かせたメニューも提供されます。

オセアニアでの長年の経験を積んだシェフが織りなす、インスピレーションに満ちた料理をビアテラスで楽しんでくださいね!

夏のビアテラスに欠かせないビールは「ザ・プレミアム・モルツ」をはじめ「東京クラフト〈ペールエール〉」がフリーフローで楽しめます。

東京に愛着と敬意を込め作り上げられた「東京クラフト」は、まるで東京のようにほろ苦く、華やかに香るペールエールです。

テラス席の都会的な雰囲気の中で、心地よいひとときを過ごせます。

また、ジャスミンの香り高い焼酎「茉莉花」も登場!

ジャスミン焼酎を使った「JJ」(ジャスミン焼酎ジャスミン茶割り)やソーダ割りなど、お好みのノンアルコールメニューとの組み合わせが楽しめます。

テラス席はシェードを完備しており、日中も快適に利用できます。

万が一天候が優れない場合も、店内のお席が用意されています。

ビアテラスプランは、ランチタイムとディナータイムで利用できます。

フードメニューオーストラリア産ハラミとオニオンの串焼きチュミチュリステーキ&チーズパイマッシュポテトスパイシーオリエンタルチキンサラダ牡蠣のキルパトリック本日のパスタドリンクメニュービール:ザ・プレミアム・モルツ、東京クラフト焼酎:ジャスミン焼酎〈茉莉花〉(ジャスミン茶割り、烏龍茶割、炭酸割りなど)スパークリングワイン:ミオネット赤ワイン:セニョリオ・デ・オルガス白ワイン:セニョリオデ・オルガスウイスキー:ジンビーム(ハイボール、オン・ザ・ロック、ミスト、水割りなど)梅酒、レモンサワー、オレンジジュース、スパークリングウォーター、ジャスミン茶、烏龍茶

『プルマン東京田町』のテラスで楽しむビアガーデン『ビアテラス』は、2024年4月26日(金)~9月30日(月)の期間で開催されます。

プルマン東京田町エグゼクティブシェフ福田浩二プロフィール

MLA豪州食肉家畜生産者事業団のオージー・ラム親善大使「ラムバサダー」の一員である福田は、ヒルトンプラザ大阪「ハーレークインインターナショナル」で料理人としてのキャリアをスタート。

1998年にニュージーランドに渡り拠点を海外に移す。

2006年に帰国し、約5年に渡りルーク・マンガングループの新店舗開業に努め、2011年より10年間「SaltbyLukeMangan」「WorldwineBar」のエグゼクティブシェフとしてオーストラリア料理に親しむ。

2015年、オセアニアコンセプトのレストランのシェフを歴任。

2019年、「プルマン東京田町」のエグゼクティブシェフに就任、館内すべてのアウトレットを統括する。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏のオーストラリアを彷彿とさせるボリューム満点の5品!プルマン東京田町『ビアテラス オーストラリアングリル&オイスター』 appeared first on Dtimes.