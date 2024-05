「おはぎ」をより身近なものに！芳川商店オリジナルソング「凸凹おはぎ」

伊豆の山奥のおはぎ専門店・芳川商店はオリジナルソング(新曲)「凸凹おはぎ」を2024年5月13日(月)にリリースし、ミュージックビデオをYouTubeで公開しました。

芳川商店オリジナルソング「凸凹おはぎ」

『凸凹おはぎ』ミュージックビデオ

芳川商店は伊豆の山奥のおはぎ専門店。

おはぎの種類は「あんこ」「うぐいすきなこ」「ごま」の3種類のみ。

原料を厳選し手間をおしまずその日に販売する無添加おはぎをひとつずつ手作りしています。

凸凹おはぎ

オリジナルソング「凸凹おはぎ」について

作詞・作曲・うた:よしのまりこ、イラスト:ぴりか、プロデュ―ス:伊豆大上のおはぎ

この楽曲は伝統的な食品でもある「おはぎ」をより身近なものとして親しみを感じていただくとともに多くの子どもたちに「おはぎ」や「食材(素材)」について興味を持っていただくきっかけづくり(=食育のスタート地点)として役立てたいという思いから制作されました。

「おはぎのあんこやきなこは何からできているの?」「すりごまはどうやってつくるの?」「お彼岸になぜおはぎを食べるの?」といった素朴な疑問を、保育園・幼稚園の先生や身近な大人が子供たちとのコミュニケーションの中で伝えてもらえればと思い制作されています。

この楽曲をきっかけに子どもたちとの会話の中で「食」にまつわる興味や「聞くこと知ることの楽しさ」を体現することが食育のファーストステップだと考えています。

店舗外観(1)

■シンガーソングライター よしのまりこ(静岡県富士市出身)

東京音楽大学 声楽家卒業。

卒業後シンガーソングライターとして活動をスタート、音楽講師をつとめる傍ら2019年より「お菓子」テーマに楽曲制作に取り組んでいる。

また、音楽雑誌Playerにも取り上げられ作品のクオリティについて高い評価を得ている。

代表作:chou a la creme(※)、見えないもの、誓いの言葉

HP :

https://www.yoshinomariko.com/m/

TikTok : www.tiktok.com/@yoshinomariko

Instagram:

https://www.instagram.com/yoshino_mariko/

(※)「creme」のrの後ろのeはグレイヴアクセントを付した文字

■イラストレーター ぴりか(東京都出身、現在は北海道帯広市在住)

東京都出身。

アイヌ語の名前(本名:美利河)が縁で北海道に就職。

現在は夫ともに北海道十勝にて畑作就農を目指す。

細々と徒然に日々の出来事や十勝の大自然を描いている。

代表作:十勝とやま農場「農家のヨメ!?通信」の挿絵担当

Instagram @pirikanoka

