“JYP新人”NEXZ、アクエリアスのCMソング「Keep on Moving」レコーディング映像を公開

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル・ボーイズグループNEXZ。昨年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したパク・ジニョン(J.Y. Park)作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信すると、12月18日付オリコン・デイリーデジタルシングル(単曲)ランキングをはじめ、iTunes、LINE MUSIC、AWA、mu-mo、Rakuten Musicなど各音楽配信サイトで1位を獲得した。さらにiTunesでは同時配信した「Miracle (Korean Ver.)」がK-POPジャンルで首位となり、日韓楽曲共に1位の快挙を成し遂げた。楽曲配信と同タイミングに公開された「Miracle」パフォーマンスビデオは、公開から6日でYouTube再生回数1,000万回を超え、現在既に1,700万回再生を突破している。

また、デビュー前にもかかわらず、日常の水分補給飲料「アクエリアス」との大型プロジェクトを発表し、新人アーティストらしからぬニュースで世間を驚かせたのも記憶に新しい。4月からは、Mnet制作の単独リアリティ番組「デビュー準備クラス <CLUB NEXZ>」が放送・配信(日本では、毎週日曜0:00にLeminoにて、日本語字幕付き最速・独占配信中)されており、着々とデビューへ向けた準備も進んでいる。そして5月1日、世界中が切望していたNEXZのグローバルデビューが遂に明かされた。そんな彼らが出演する「アクエリアス」新CM「進む人のそばに。ステージ」篇が本日(13日)より全国放映されることが事前に告げられ、いち早くWEB上で解禁されたCMに注目が集まった。大勢の観客が声援を送るスタジアムで、メンバー全員がキレのあるパフォーマンスで会場を盛り上げる姿に、彼らの未来を重ねるファンが続出した。中でもCMソングとして起用されたパク・ジニョン作詞・プロデュースの新曲「Keep on Moving」への反響が大きく、SNSは「神曲すぎる」「胸アツ」「爽やかでアクエリアスにぴったり」「爆泣き」「映像も相まって鳥肌」「好きだー!」といった愛情溢れる投稿で埋め尽くされた。そんな中、「アクエリアス」新CM「進む人のそばに。ステージ」篇の全国放映開始に合わせ、CMソング「Keep on Moving」のレコーディング映像が公開された。「アクエリアス」がなりたい自分へ進む人たちを後押しするYouTubeチャンネル「進む人チャンネル」の「NEXZ | AQUARIUS #3」となる本コンテンツでは、新曲「Keep on Moving」への想いをメンバーそれぞれが語るインタビューも収録され、より一層楽曲の魅力が際立つ内容となっている。そして、レコーディングでは、NEXZとして想いを楽曲にどう注ぎ込むかを各メンバーが一生懸命思案し、初々しくも毅然とマイクに向き合う瑞々しい姿が収められている。リーダーTOMOYAのブレスに始まり、リズムに乗って身体を揺らしながら歌うメンバーやレコーディングを終え談笑する姿など、見どころ満載の映像になっている。■関連リンク