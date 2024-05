ニューコーポレーションは、全室天然温泉露天風呂付の贅沢優雅な旅慣れた大人の素泊まり旅館「湯畑泉水(ゆばたけせんすい)」を群馬県草津温泉に開業しました。

湯畑泉水(ゆばたけせんすい)

所在地: 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津392-1

URL :

https://www.kusatsu-sensui.jp/

ニューコーポレーションは、奈良屋グループとして6件目となる「温泉街の中心地、行きたい場所にすぐ行ける」をコンセプトにした、全室天然温泉露天風呂付の贅沢優雅な旅慣れた大人の素泊まり旅館「湯畑泉水(ゆばたけせんすい)」を群馬県草津温泉に開業しました。

草津温泉の中心地「湯畑」より徒歩1分に位置しており、散策、飲食、ショッピングや湯めぐりに便利な立地。

施設内は群馬県富岡市ゆかりの絹糸を仕様した内容や、繭玉をイメージした1Fロビーラウンジ&Barでは、街を行き来する人の流れをみながら、カフェやお酒と共に優雅なひと時を。

群馬県桐生染をイメージしたインテリアの露天風呂付客室では、お部屋にいながらにして草津の名湯を気の向くまま優雅に楽しめます。

客室には電子レンジやミニキッチンを備え、簡単な料理など自由なスタイルで滞在可能。

1階部分には、群馬県産食材を味わえるレストランの開業を予定しています。

<オープン記念プランを販売>

オープン記念として、下記プランを販売しています。

プラン名:【オープン記念プラン 50%OFF】草津温泉街「湯畑」まで徒歩1分の好立地!全部屋温泉風呂付の素泊まり宿

https://www.kusatsu-sensui.jp?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=11545667

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全室天然温泉露天風呂付!湯畑泉水(ゆばたけせんすい) appeared first on Dtimes.