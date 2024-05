畳める羽根でコンパクト！エーインサイト『ギューんと伸びる望遠鏡型〜テレスコープハンディーファン〜』

エーインサイトは「ギューんと伸びる望遠鏡型〜テレスコープハンディーファン〜」の応援購入プロジェクトを2024年5月7日よりスタートし、僅か4日で目標金額を達成しました。

このテレスコープファンはドローンの技術を搭載した羽根の構造で様々な特徴があります。

エーインサイト『ギューんと伸びる望遠鏡型〜テレスコープハンディーファン〜』

プロジェクトページ:

https://www.makuake.com/project/a-insight/

特徴

1. 畳める羽根でコンパクトに収納&簡単取り出し!

2. ハンディーなのにバッテリー内蔵、驚愕の20時間使用!

3. 緊急停止とバッテリー保護機能付き!

4. 爽やかな風を一人占め!周りの人に風を送りません。

風量は3段階調節可能!

【畳める羽根でコンパクトに収納&簡単取り出し】

ドローンのように2枚のプロペラは独立。

望遠鏡のように回転部が伸び縮みしコンパクトに収納できます。

手のひらサイズで収納場所を選びません。

いつでもどこでも簡単に涼しい風を体感できます。

テレスコープファンはわずか117g。

マウスより軽く長時間の使用も可能で、アウトドアでも大活躍します。

簡単収納・取り出し

【ハンディーなのにバッテリー内蔵、驚愕の20時間使用可能】

テレスコープハンディーファンは大容量バッテリーと羽の回転負荷を減らすことで長時間動作と静音を実現しました。

1200mAhの大容量バッテリー搭載で約20時間連続使用可能です。

(低速時)

充電時間は約1.4時間。

昼休み中に充電も可能です。

約20時間連続使用できる理由は羽根の技術にあります。

長時間飛行が必要なドローンの羽根の技術を採用。

2枚羽根は空気抵抗が少なく省エネ。

長時間動作が可能になります。

更に羽が少ないと風を切る音が小さくなります。

ストロングモードでも約8時間使用可能。

お出掛け中涼しい風を送り続けます。

【緊急停止とバッテリー保護機能付き】

プロペラは柔らかいゴム製です。

ファンが障害物に触れると停止します。

バッテリー保護回路は満充電状態になった電池セルへさらに継続して充電することが無いように制御を行っています。

充電用ACアダプタを常時接続した状態で電源供給を行う場合でも、特に意識すること無く使用を継続できます。

【爽やかな風を一人占め!周りの人に風を送りません。風量は3段階調節可能】

小さなボディーでもこの風力。

風力は約3.2m/s(ストロングモード時)、木の葉や細かい小枝がたえず動く風力です。

2枚羽根は直進性の強い風を送ります。

ドローンに2枚羽根が採用されているのはドローンを浮上させるためには直進性のある風が必要だからです。

テレスコープハンディーファンは自分だけに心地よい風を送ります。

このコンパクトさで3段階の風量調整付き。

ドローンの羽根の構造

<操作は簡単>

スイッチプッシュ回数

1プッシュ:電源オン、スリープモード

2プッシュ:ナチュラルモード

3プッシュ:ストロングモード

4プッシュ:電源オフ

テレスコープファンはコンパクト軽量なので様々なシーンで活躍します。

【リターンについて】

超早割価格は1,880円(55%オフ)となります。

応援購入プロジェクトは2024年5月30日までサポーターを募集中です。

