訪日ベトナム人の高付加価値旅行をサポート！グローバル・デイリー／サイゴンツーリスト小冊子

グローバル・デイリーは、グローバル・デイリー ベトナムと、ベトナム最大手旅行会社 SAIGONTOURIST(サイゴンツーリスト)と連携し、小冊子を共同制作しました。

グローバル・デイリー/サイゴンツーリスト小冊子

2024年4月、日本の観光庁が発表した訪日外国人消費動向調査の2023年暦年調査結果(確報)によると、2023年におけるベトナム人全体の旅行消費総額は1213億円。

旅行消費額を費目別に見ると買い物代が390億円と一番多い結果となっています。

訪日ベトナム人の旅行消費総額が前年対比+38.5%増となっていることからも、訪日ベトナム人の消費意欲が高まっていることが伺えます。

冊子の中身は日本の魅力が伝わるように工夫されている

グローバル・デイリーは、サイゴンツーリストとの連携により、購買意欲の高い訪日予定の富裕層ベトナム人に対し、情報を発信していくツールとして、A5サイズ32ページの小冊子を作成。

日本の正しい観光及び商品情報を持っていただき、高付加価値な旅行や体験をより良いものにしていただける内容となっています。

ベトナムの訪日旅行は数年前の中国人観光客のようにビザが必要であるため、旅行会社を介し、東京と大阪を結ぶゴールデンルートツアーで日本に訪れることが一般的。

インバウンド向け高付加価値旅行体験コンテンツの一つとして、本小冊子はサイゴンツーリストを介して、日本を訪れる全ての人に旅行チケットなどと一緒に配布されます。

次回の発行は、7月頃を見込んでいます。

サイゴンツーリストでお客様に配布する様子

