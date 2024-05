赤身の旨味を堪能できる和牛盛り！89bal 10周年記念&肉フェス出店記念スペシャル

『肉えびす 89BAL【ヤクバル】』は、GWにお台場にて11日間実施した「肉フェス 2024 Worldセレクション TOKYO」に出店しました。

89bal 10周年記念&肉フェス出店記念スペシャル

店名 :肉えびす 89BAL(ヤクバル)

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4-27-3

電話番号:03-6432-5993

営業時間:平日 18:00〜24:00(L.O 23:00)

土・日・祝 17:00〜23:00(L.O 22:00)※定休日なし

最寄駅 :恵比寿駅 徒歩約6分

支払方法:カード可(VISA / Master / AMEX / JCB / Diners)

『肉えびす 89BAL【ヤクバル】』は、10周年を迎えるタイミングで、GWにお台場にて11日間実施した「肉フェス 2024 Worldセレクション TOKYO」に出店!

イベントでは、食べた瞬間にこれまで味わったことのない赤身の旨味を堪能できる和牛盛り「肉師(R)が甘やかしすぎた黒毛和牛(1,400円)」を提供し、行列ができるほど多くの方々が楽しみました。

今回、来場者の方々からも是非お店で肉師のコースを堪能したいという声を多数いただき、期間限定(5月7日〜6月30日)にて3つのコースが用意されました。

(1) 肉師(R)山瀬の厳選和牛づくしコース 7,700円

(2) 肉フェスで話題の肉師(R)山瀬考案のおもてなしコース 6,600円

(3) 肉師(R)のスタンダードコース 5,500円

どちらのコースも、肉師(R) 山瀬健策(やませ けんさく)が全国から日々厳選した和牛をはじめとした極上「赤身肉」にこだわり、1つ1つ丁寧に最高の美味しさを引き出すため切り方から焼き方までこだわった調理法で提供し、コンセプトである“肉なしでは笑えない”を堪能できるメニューです。

特に7,700円のコースでは、山瀬氏実家の牧場で育てられ、著名黒毛和牛大会で「金賞」を受賞した傑作牛「菊池牛」を使用し、今しか味わえないお得なコースとなっています。

尚、「菊池牛」は肉フェス出店記念として単品メニューでも提供します。

89bal 10周年記念&肉フェス出店記念スペシャルメニュー

◆肉師(R)山瀬の厳選和牛づくしコース 7,700円(税込)

・肉フェス 肉師(R)の甘やかしすぎた黒毛和牛盛り合わせ

・黒毛和牛肉上ミノの冷製低温調理 (上ミノ、ラタトウユ、バジルソース)

・鉄板黒毛和牛たたきじゅーたん

・黒毛和牛泡立つユッケ トリュフ風味

・肉師(R)のお口直しサラダ

・黒毛和牛のトリッパトマト煮込み

・黒毛和牛ハツの香草パン粉焼き

・肉師の振る舞い飯

・デザート

和牛盛り合わせ

◆肉フェスで話題の肉師(R)山瀬考案のおもてなしコース 6,600円(税込)

・肉フェス 肉師(R)の甘やかしすぎた黒毛和牛盛り合わせ

・黒毛和牛肉上ミノの冷製低温調理 (上ミノ、ラタトウユ、バジルソース)

・鉄板黒毛和牛たたきじゅーたん

・肉師(R)のお口直しサラダ

・黒毛和牛のトリッパトマト煮込み

・黒毛和牛のマルチョウの辛味噌炒め

・肉師(R)の〆肉TKG

・デザート

◆肉師(R)のスタンダードコース 5,500円(税込)

・肉フェス 肉師(R)の甘やかしすぎた黒毛和牛盛り合わせ

・鉄板黒毛和牛たたきじゅーたん

・肉師(R)お口直しサラダ

・岩中豚の名古屋風味噌カツ

・ポテトフライ

・ムール貝の白ワイン蒸し

・〆パスタ

◆肉師(R)「山瀬」が愛ですぎた菊池牛(単品)

・菊池牛 ロースト 100 g 3,000円

・菊池牛 ロースト 200g 5,500円

・菊池牛 タタキ 2,800円

・菊池牛 レアカツ 2,500円

・菊池牛 肉寿司 2,500円

・菊池牛 100%ハンバーグ 2,500円

菊池牛

肉師:山瀬健策(Kensaku Yamase)

熊本県菊池市生まれ。

実家が黒毛和牛の肥育牧場を営み、肉業態への生肉提案、肉メニューの提案、牛に止まらない豚肉や鶏肉の提案など肉に関する幅広い活動を行っているいわば“肉のプロフェッショナル”。

肉師が厳選した黒毛和牛の赤み肉を最高の「カット技術」と「焼き技術」で仕上げた黒毛和牛は同店のイチオシ!

肉師(R) 山瀬健策

