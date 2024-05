【ライブレポート】LE SSERAFIM、ソウルでのファンミーティングが大盛況！「皆さんの姿を見ながら勇気をもらった」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■LE SSERAFIM、6月から日本で初となるファンミーティングを開催!

LE SSERAFIMが、5月11日・12日の2日間、韓国・ソウル松坡区の蚕室室内体育館で『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S-SEOUL』を開催した。

今回のファンミーティングは、LE SSERAFIMがヒーローに変身し、FEARNOTが望むことをすべて叶えるというコンセプトで実施。5人のメンバーは、悩み相談やクイズコーナーなどを通じてファンと親密に交流し、3時間近くにわたるファンミーティングでは、笑いと感動、観客の合唱が絶えなかった。

LE SSERAFIMは「Smart」でファンミーティングのステージに登場。1曲目のパフォーマンスを終えたあと、5人のメンバーは「LE SSERAFIMとFEARNOTがひとつになる時間にする」と語った。そして全9曲を披露し、「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「EASY」「Perfect Night」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」といったヒット曲をはじめ、ロックバージョンの編曲で会場を熱く盛り上げた「No Celestial」、KAZUHAがバレエのソロパフォーマンスを披露した「Swan Song」、未発売曲「1-800-hot-n-fun」など、多彩なステージでファンを魅了した。

さらに、KAZUHAがmiss Aの「Bad Girl Good Girl」のダンスカバーを披露して大きな歓声を浴び、HONG EUNCHAEはEXOの「Growl」、SAKURAはRIIZEの「Get A Guitar」のカバーステージであらたな魅力を披露。HUH YUNJINとKIM CHAEWONは、HUH YUNJINの自作曲「Raise y_our glass」を一緒に歌唱し、ファンのためのプレゼントのような時間を演出した。

11日・12日でセットリストを変更。初日に「피어나 (Between you, me and the lamppost)」、2日目に「We got so much」を披露し、メンバーたちが作詞に参加したファンソング2曲をそれぞれ想いを込めて披露した。

アンコールステージを終えたLE SSERAFIMは、「2日間、FEARNOTと一緒にいながら、この時間を思い切り楽しむことができた。FEARNOTのおかげでもういちど、前に進む力をもらった。皆さんの姿を見ながら勇気をもらった。私たちも皆さんにとって少しでも力になる存在であることを願う。LE SSERAFIMは最近デビュー2周年を迎えたが、FEARNOTと一緒にいる瞬間が本当に早く過ぎていくように感じる。より良い姿をFEARNOTにお見せできるように常に最善を尽くす。いつも私たちを信じてそばにいてくれてありがとう」とファンに向けた深い愛情を伝えた。

ソウルでのファンミーティングを終えたLESSERAFIMは、6月に日本で初となるファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S-JAPAN』を4都市9公演で実施する予定だ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp