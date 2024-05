キングレコードが誇る豪華アーティストが集結し、圧巻のパフォーマンスを繰り広げていく大型フェス<KING SUPER LIVE>。2018年の東京ドーム公演以来、約6年ぶり4度目の開催となる<KING SUPER LIVE 2024>は、過去最多のアーティストが出演し、最多の楽曲を届けていくスペシャルなフェスとなった。「アニソンの思い出と、未来がここにある」というキャッチコピーのもと、DAY1は、キングレコードのアニソンの歴史を辿るようなセットリストを展開。そしてDAY2は、若手アーティストやバーチャルシンガーが加わり、より現在と未来を意識したセットリストが組まれていた。ここでは、DAY2のレポートをお届けする。

セットリスト



▪︎DAY1(5/11)M1.Exterminate/水樹奈々M2.STARTING NOW!/水樹奈々M3.ボン♡キュッ♡ボンは彼のモノ♡/上坂すみれM4.EASY LOVE/上坂すみれM5.インフィニット/岡咲美保M6.WILL/米倉千尋M7.嵐の中で輝いて/米倉千尋M8.不安定な神様/SuaraM9.夢想歌/SuaraM10.HELP/愛美M11.メリトクラシー/愛美M12.It's My Soul/七海ひろきM13.ヨトギバナシ/カノエラナM14.SHAKE!SHAKE!SHAKE!/内田雄馬M15.NEW WORLD/内田雄馬M16.星のオーケストラ/sajiM17.PSYCHO:LOGY/蒼井翔太M18.BAD END/蒼井翔太M19.僕らのステキ〜suteki バージョン〜/國府田マリ子M20.-赤い華- You're gonna change to the flower/椎名へきるM21.You&Me/田村ゆかりM22.Baby's Breath/田村ゆかりM23.恋の天使 舞い降りて/やまとなでしこM24.水の星へ愛をこめて/森口博子M25.Ubugoe/森口博子M26.DREAMS/麻倉あきらM27.Shining Tears/保志総一朗M28.インモラリスト/堀江由衣M29.silky heart/堀江由衣M30.TRUST IN ETERNITY/水瀬いのりM31.Million Futures/水瀬いのりM32.輪舞-revolution/奥井雅美M33.Birth/奥井雅美M34.NEW ORDER/宮野真守M35.BREAK IT!/宮野真守M36.残酷な天使のテーゼ/高橋洋子M37.魂のルフラン/高橋洋子M38.イグジスト/angelaM39.明日への brilliant road/angelaM40.シドニア/angelaM41.Preserved Roses/蒼井翔太 × 七海ひろきM42.天使のゆびきり/堀江由衣 × 上坂すみれM43.Ride on shooting star/愛美 × KATSU × ヨシダタクミ(saji)M44.哀 戦士/森口博子 × 米倉千尋 × 麻倉あきらM45.STAND UP TO THE VICTORY/宮野真守 × 内田雄馬 × 保志総一朗M46.COSMIC LOVE/水瀬いのり × 岡咲美保M47.甲賀忍法帖/奥井雅美 × atsuko × Suara × カノエラナM48.Little Wish ~lyrical step~/田村ゆかり × 水樹奈々M49.innocent starter/水樹奈々 × 田村ゆかりM50.Give a Reason/ALL LINE UP▪︎DAY2(5/12)M1.EXCITING!/宮野真守M2.Quiet explosion/宮野真守M3.MAGICAL DESTROYER/愛美M4.メリトクラシー/愛美M5.Star journey/保志総一朗M6.ココロトラベル/岡咲美保M7.ペタルズ/岡咲美保M8.Blessing/千葉翔也M9.めちゃめちゃカリスマ/七人のカリスマ声優M10.カリスマジャンボリー/七人のカリスマ声優M11.ビー玉/HACHIM12.1日は25時間。/ツルシマアンナM13.イロドリ/カノエラナM14.Queen of the Night/カノエラナM15.アシンメトリー/堀江由衣M16.バニラソルト/堀江由衣M17.スターチス/sajiM18.ツバサ/sajiM19.大好きだよって叫ぶんだ/RISEM20.SUNRISE(ver.RISE)/RISEM21.It' My Soul/七海ひろきM22.POP TEAM EPIC/上坂すみれM23.ハッピーエンドプリンセス/上坂すみれM24.ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 3DCG LIVE From HYPED-UP 02M25.SUMIT OF DIVISIONS/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 3DCG LIVE From HYPED-UP 02M26.サムライハート/森口博子M27.ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜/森口博子M28.TENSIONS - welcome to the stage/高橋洋子M29.残酷な天使のテーゼ/高橋洋子M30.Eclipse/蒼井翔太M31.EVOLVE/蒼井翔太M32.乙女のルートはひとつじゃない!/angelaM33.KINGS/angelaM34.晴れのちハレルヤ!/angela × 蒼井翔太M35.Comin' Back/内田雄馬M36.Hope/内田雄馬M37.スクラップアート/水瀬いのりM38.アイオライト/水瀬いのりM39.METANOIA -Aufwachen Form-/水樹奈々M40.ADRENALIZED/水樹奈々M41.ETERNAL BLAZE/水樹奈々M42.アノーイング! さんさんウィーク!/atsuko × 愛美 × カノエラナM43.スクランブル/堀江由衣 × 上坂すみれ × 岡咲美保 × 七人のカリスマ声優M44.ターン A ターン/森口博子 × 保志総一朗 × 七海ひろき × KATSUM45.カノン/宮野真守 × 蒼井翔太M46.シャイン/宮野真守 × 内田雄馬M47.オルフェ/宮野真守 × 蒼井翔太 × 内田雄馬M48.DISCOTHEQUE/水樹奈々 × 岡咲美保M49.Glorious Break/水樹奈々 × 水瀬いのりM50.Shangri-La/ALL LINE UP