チョココーティングとブルーベリー！DAIMYO SOFTCREAM「手作り濃厚ソフトクリーム」

「手作り濃厚ソフトクリーム」を販売しているソフトクリーム専門店カフェ「DAIMYO SOFTCREAM (ダイミョウソフトクリーム)」より、大人から子どもまで楽しめる心ときめく新メニューが2種登場します。

DAIMYO SOFTCREAM「手作り濃厚ソフトクリーム」

販売店舗:DAIMYO SOFTCREAM

提供商品は、各店舗により異なりますので各店舗にお問い合わせ下さい。

DAIMYO SOFTCREAM「手作り濃厚ソフトクリーム」は、マシュマロのような見た目の可愛いの濃厚なソフトクリームです。

DAIMYO SOFTCREAM 「パリチョコソフト」

価格:650円

販売期間:2024年5月

「パリチョコソフト」は人気No1のプレミアム生クリームミルクソフトに、チョコレートをコーティングした新メニュー!

パリパリの甘味を抑えたカカオの風味のチョコと濃厚ミルクが相性ぴったりのソフトクリームです。

季節限定フレーバー「ブルーベリー」

発売期間:2024年5月下旬

シーズンごとに季節に合った素材で作っている、季節限定フレーバー。

5月は「ブルーベリー」です。

こだわりのミルク感は残しつつ、ブルーベリーの果肉を入れることで、しっかりとしたブルーベリー感も味わえるすっきり食べやすいソフトクリームに仕上がっています。

※商品は、季節限定商品ですので予告なく終了させて頂く場合があります。

※提供商品は、各店舗により異なりますので新作商品を販売していない場合もあります。

販売状況は、各店舗にご確認、問い合わせして下さい。

