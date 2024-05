世界で700店舗展開するシーフードレストラン「レッドロブスター」に、期間限定のフェアメニュー「LOBSTER FEST 2024」が登場。

焦がしバターとたっぷりチーズの濃厚パスタやフライドロブスターなど、旬のロブスターを味わえる計5品のメニューが提供されます☆

レッドロブスター「LOBSTER FEST 2024」

提供開始日:2024年5月14日(火)

提供店舗:国内21店舗のレッドロブスター全店

ロブスターの名産地であるカナダ・ノバスコシア州で、2024年のロブスター漁が解禁されました。

一般的に、ロブスター漁期は、5月〜6月と、12月の年2回と定められており、中でも5月〜6月にかけて獲れるロブスターを「春漁」と呼んでいます。

1年を通して最も身の詰まった品質の高いロブスターが水揚げされる時期です。

2024年も身入り抜群で、プリっとした食感に甘みのある味わいのロブスターが水揚げされています。

そんな”ロブスター”を主役にしたメニュー「LOBSTER FEST 2024」が、レッドロブスターに登場。

気軽にロブスターを楽しみ、美味しさを知ってもらうため、旬のロブスターを使った計5品のフェアメニューが期間・数量限定で提供されます☆

フライドロブスター 〜半熟卵のごちそうタルタル〜

価格:3,289円(税込)

ロブスターの半身をフライに仕上げた、インパクト大な「フライドロブスター 〜半熟卵のごちそうタルタル〜」

サクサクの衣をまとったプッリプリのロブスターに丸ごとの半熟卵を使ったタルタルソースをたっぷりと付けて味わう、至福のひとときが堪能できるメニューです。

ロブスター カチョ エ ペペ

価格:2,959円(税込)

イタリア語で「チーズと胡椒」を意味し、カルボナーラの原型とも言われる、イタリアの首都ローマの名物パスタ料理「カチョ・エ・ペペ」

「ロブスター カチョ エ ペペ」は、焦がしバターとたっぷりチーズの濃厚ソースで仕上げたリッチなロブスターパスタです。

仕上げにチーズを削りかけることで、シンプルながらもやみつきになる奥深い味わいが楽しめます。

ビスク!ビスク!ビスク!

価格:1,089円(税込)

濃厚なロブスターの風味と旨味が口の中いっぱいに広がる、贅沢感満点でスペシャルなビスクスープ。

サクサクのパイとマッシュポテトと一緒に味わうことで、魅惑的なロブスターの世界が広がります。

ロブスターグリル(ハーフ)黄金ソース

価格:2,959円(税込)

ロブスターの半身を豪快に使用した「ロブスターグリル(ハーフ)黄金ソース」

長年愛され続ける秘伝のマヨネーズソースで焼き上げた定番の味わいです。

ロブスターグリル(ハーフ)レモンバター

価格:2,690円(税込2,959円)

レモンの爽やかな風味がアクセントになった「ロブスターグリル(ハーフ)レモンバター」

食欲を刺激するガーリックバターが組み合わせてあります。

1年を通して最も身の詰まった、品質の高い”ロブスター”を主役にしたフェアメニュー5品が登場。

レッドロブスターにて2024年5月14日より提供されるフェアメニュー「LOBSTER FEST 2024」の紹介でした☆

