実写版「ボルテスV」、「コードギアス 奪還のロゼ」、「ガオガイガー」、「メカゴジラ」など新作超合金を一挙公開！【「CHOGOKIN 50th Anniversary exhibition」特集】

2024年に誕生50周年を迎えるバンダイの合金トイブランド「超合金」。その最新ラインアップがいち早く展示されるイベント「CHOGOKIN 50th Anniversary exhibition」が、2024年5月10日（金）〜7月1日（月）まで、TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて開催中だ。

超合金魂 ボルテスV／参考出品

超合金魂 超電磁マシーン ボルテスV CHOGOKIN 50th Ver.／バンダイスピリッツ／2024年8月発売予定／33,000円（税込）

超合金魂 コンバトラーV CHOGOKIN 50th Ver.／バンダイスピリッツ／2024年10月発売予定／33,000円（税込）

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超合金魂 プライヤーズ／参考出品

超合金魂 撃龍神／参考出品

超合金 ボルフォッグ／参考出品

超合金「マッハGoGoGo」マッハ号／参考出品

DX超合金魂 メカゴジラ1974／バンダイスピリッツ／2024年12月発売予定／39,600円（税込）

本イベントは超合金50年の歴史を振り返る新旧の商品が展示されるほか、今後リリースを予定している最新アイテムが一堂に会した全トイホビーファン垂涎の内容となっている。本稿では、最新アニメから往年の特撮ものまで、多彩なラインアップで迫る超合金最新アイテムをまとめてご紹介しよう。フィリピンで制作・放送された実写版「ボルテスV」が、満を持して超合金魂で登場！ 可動範囲の広さに注目！2大超電磁ロボが、超合金50周年イヤーを記念して、カラーリングを統一＆シルバーメッキパーツ仕様で再登場！「勇者王ガオガイガー」シリーズから、続々と超合金魂新アイテムが出展！超竜神との組み替え合体もできるのか!?今回はパトカー形態での展示。ロボットへの変形、ビッグボルフォッグへの合体ギミックの仕上がりも気になるところだ。往年のタツノコアニメ「マッハGoGoGo」から、マッハ号が超合金で登場！ アニメ的なケレン味とレーシングマシーンらしいリアルさが同居している。LED発光と音声ギミックで、メカゴジラをリアルに再現！