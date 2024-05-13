¡Ú¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡ª¥¥ã¥¹¥È¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉñÂæ°§»¢
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤ÎÂè1Ëë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë5·î10Æü¤è¤ê·à¾ì¾å±Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¸ø³«½éÆü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾å±ÇµÇ°ÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Next 10years Project¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£2006Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥åR2¡Ù¡¢¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¥¢¥¥È¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ë´¹ñ¤Î¥¢¥¥È¡Ù¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø¶½Æ»¡Ù¡ØÈÀÆ»¡Ù¡Ø¹ÄÆ»¡Ù¤Î·à¾ìÁí½¸ÊÔ»°Éôºî¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤³¤«¤é·Ò¤¬¤ë´°Á´¿·ºî¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Éü³è¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤È¡¢18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢5·î¤è¤ê8·î¤Þ¤ÇËè·î·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÁ´4Ëë¤Ç¹½À®¡£
¥Í¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢Äë¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉðÎÏÀ©°µ¤µ¤ì¤¿ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¥í¥¼¤È¥¢¥Ã¥·¥å¤Î·»Äï¤¬ÆüËÜ¿Í¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¼·ßêÀ±ÃÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹Ä¥µ¥¯¥äÃ¥´Ô¤Î¤¿¤á¥Í¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥¢Äë¹ñ¤ÈßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´ÆÆÄ¤ÏÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌÚÂ¼Äª¤¬Ì³¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤ÎCLAMP¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌÚÂ¼µ®¹¨¡¢ÅçÂ¼½¨°ì¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¹ë²ÚÀ©ºî¿Ø¤¬½¸·ë¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬¤³¤³¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ª
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥í¥¼Ìò¤ò±é¤¸¤ëÅ·粼ÞæÊ¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿MIYAVI¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃ«¸ý×¢¼¡Ï¯¤Î5¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£
À©ºîÈ¯É½¤«¤é4Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿ë¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Âç¶¶´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Å·ºê¤â2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅ·ºê¤ËMIYAVI¤¬¡ÖËÜÊª¤Î¥í¥¼¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À©ºî¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Í¥¿¤Ë¡ÖÁ´Á³²»º»ÂÁÌµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ØÃ¥´Ô¤Î¥¼¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ÆÃ«¸ý¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¾Ç¤é¤»¤¿¤ê¤È¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤ËMIYAVI¤«¤é¤ÏÅ·ºê¤Ë¥í¥¼¤È¥µ¥¯¥ä¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤â¡£Å·ºê¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¯¥ä¤Î±éµ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£Âç¶¶´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¼¤À¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ÇÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Å·ºê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Î»Å³Ý¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¥í¥¼¤ÎÈëÌ©¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥í¥¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤Ê¤Éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
MIYAVI¤Ï¥¢¥Ã¥·¥å¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦Zi-¥¢¥Ý¥í¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò¥×¥Ã¥·¥å¡£ËþÅç¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÆ±¤¸¤¯¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¤ªµ¤¤Ë¾¤¤¹¤Þ¤Þ¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·àÃæ¤Î¼Çµï¤¸¤ß¤¿¸ý¾å¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2¿Í¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖRunning In My Head¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿MIYAVI¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢ÌöÆ°´¶¡¢Àª¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´°À®¤·¤¿¶Ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÂç¶¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Î10ÇÜ³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ±ÇÁü¤âºî¤é¤Ê¤¤ã¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢MIYAVI¤â¡Ö¸ß¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ÆºîÉÊ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ã¥´Ô¤Î¥í¥¼¡Ù¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Next 10years Project¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£2006Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥åR2¡Ù¡¢¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¥¢¥¥È¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Ë´¹ñ¤Î¥¢¥¥È¡Ù¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø¶½Æ»¡Ù¡ØÈÀÆ»¡Ù¡Ø¹ÄÆ»¡Ù¤Î·à¾ìÁí½¸ÊÔ»°Éôºî¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤³¤«¤é·Ò¤¬¤ë´°Á´¿·ºî¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ Éü³è¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤È¡¢18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢5·î¤è¤ê8·î¤Þ¤ÇËè·î·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÁ´4Ëë¤Ç¹½À®¡£
´ÆÆÄ¤ÏÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌÚÂ¼Äª¤¬Ì³¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤ÎCLAMP¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌÚÂ¼µ®¹¨¡¢ÅçÂ¼½¨°ì¤È¥·¥ê¡¼¥º¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¹ë²ÚÀ©ºî¿Ø¤¬½¸·ë¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬¤³¤³¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ª
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥í¥¼Ìò¤ò±é¤¸¤ëÅ·粼ÞæÊ¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿MIYAVI¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂç¶¶ÍÀ»Ö¸÷¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃ«¸ý×¢¼¡Ï¯¤Î5¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£
À©ºîÈ¯É½¤«¤é4Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿ë¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Âç¶¶´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Å·ºê¤â2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅ·ºê¤ËMIYAVI¤¬¡ÖËÜÊª¤Î¥í¥¼¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À©ºî¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Í¥¿¤Ë¡ÖÁ´Á³²»º»ÂÁÌµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ØÃ¥´Ô¤Î¥¼¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ÆÃ«¸ý¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¾Ç¤é¤»¤¿¤ê¤È¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤ËMIYAVI¤«¤é¤ÏÅ·ºê¤Ë¥í¥¼¤È¥µ¥¯¥ä¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤â¡£Å·ºê¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¯¥ä¤Î±éµ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡ÖÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£Âç¶¶´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¼¤À¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ÇÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Å·ºê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Î»Å³Ý¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¥í¥¼¤ÎÈëÌ©¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥í¥¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤Ê¤Éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
MIYAVI¤Ï¥¢¥Ã¥·¥å¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦Zi-¥¢¥Ý¥í¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò¥×¥Ã¥·¥å¡£ËþÅç¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÆ±¤¸¤¯¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¤ªµ¤¤Ë¾¤¤¹¤Þ¤Þ¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·àÃæ¤Î¼Çµï¤¸¤ß¤¿¸ý¾å¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤·¤ã¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2¿Í¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖRunning In My Head¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿MIYAVI¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢ÌöÆ°´¶¡¢Àª¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´°À®¤·¤¿¶Ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÂç¶¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Î10ÇÜ³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ±ÇÁü¤âºî¤é¤Ê¤¤ã¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢MIYAVI¤â¡Ö¸ß¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ÆºîÉÊ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£