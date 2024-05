5月10日 公開

講談社は5月13日、ヤンマガWebにてマンガ「ヤニねこ」155mg(話)を公開した。

155mg「帰れない二人」ではヤクねことハメねこの過去が描かれる。

□ヤンマガWeb「ヤニねこ」のページ

