【デベロッパーズ~ゲーム創作沼へようこそ~】5月13日 連載開始(毎週月曜更新)

講談社のコミック配信サイト「コミックDAYS」にて、マンガ「デベロッパーズ~ゲーム創作沼へようこそ~(以下、デベロッパーズ)」の連載が5月13日にスタートした。次回以降は月曜更新となる。

「デベロッパーズ」はインディーゲームを題材とした作品で、「こはる はる!」、「女子校のこひー先生」(週刊ヤングマガジン)を手掛けた新井春巻氏が原作・作画を務める。1年以上かけて日本のインディーゲーム開発者たちを取材し、いかにゲームを作り上げリリースするのか、その姿を時にリアルに、時にコメディタッチに描いていく。

また、作中の設定をよりリアルなものにするため、書籍「インディーゲーム・サバイバルガイド」(技術評論社)や「Unityサウンド エキスパート養成講座」(ボーンデジタル)を執筆したゲーム開発者の一條貴彰氏(ヘッドハイ)が設定監修を担当する。

あわせて、5月15日に開催予定のインディーゲーム開発者向けコミュニティーイベント「Tokyo Indies」にて、本作の連載開始を記念したショートプレゼンテーションが開催される。

【あらすじ】

山本一途はゲーム会社のプログラマー。ゲーム大好きだし、プログラミングも楽しい。でも一方で、大人数が協力して進めるゲーム開発で、自分の仕事ってどのくらい意味があるんだろうかとモヤモヤしていた。そんな時に参加したゲームイベントでインディーゲームの開発をする女子・貫地谷遥と運命の出会いを果たす! インディーゲーム開発ってこんなに面白いの!? 一途は仲間とともにゲーム創作の沼へとはまっていく!

【協力イベント・開発者(敬称略、順不同)】

Tokyo Indies

東京ゲームダンジョン

room6

わくわくゲームズ

講談社ゲームクリエイターズラボ

Indie Developers Conference

ワンダーランドカザキリ(「BQM」、「CASSETTE BOY」)

Nao games(「Ninja or Die」、「Last Standing」)

221GAMES(「プニヒローダー2」)

ウマー(「REMAIN ON EARTH」)

GAME FLOAT(「BANDIT KNIGHT」)

KEIZO(「ASTLIBRA Revision」)

「Tokyo Indies」にてショートプレゼンテーション実施!

・会場:MOGRA 秋葉原 (〒110-0006 東京都台東区秋葉原3-11)

・日時:5月15日19時開場、20時30分プレゼンスタート

・入場料:1,500円 (1ドリンク付き)

・イベント公式サイト:https://www.tokyoindies.com

・イベント公式X:https://x.com/tokyo_indies

※プレゼン時間は約5分です。イベントは本作のためのパーティではなく、開発者交流会となります。

※未成年への酒類の販売を防止するため、入場時に身分証のチェックがあります。

※スタンディングのイベントとなります。会場の様子は公式SNSなどをご覧ください。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.