スマートニュースは、ニュースアプリ「SmartNews」「SmartNews for docomo」において、ニュース記事を読むとdポイントが貯まるプログラムを開始した。「SmartNews for docomo」は、NTTドコモのAndroid端末向けに新たに提供が始まった。

「SmartNews」「SmartNews for docomo」において、ユーザーはトップ画面上部のトップカードエリアからプログラムに参加できる。一日1件以上記事を読むとdポイントが付与される。

ドコモのAndroid端末向けの新たなアプリ「SmartNews for docomo」は、今後ドコモから発売されるAndroid端末にプリインストールされる予定。

抽選キャンペーンも実施

「SmartNews」「SmartNews for docomo」において、dアカウントにログインして参加できる抽選企画が始まった。期間は5月22日まで。

対象ユーザーはアプリ内のクーポンチャンネルから抽選に参加できる。ファミリーマートのシュークリームの無料引換券か、dポイント5ポイントのいずれかが抽選で提供される。

当選者数は、シュークリームの無料引換券が5万人、dポイントが50万人。期間中、毎日抽選に参加できる。