フジテレビ系で12日に放送開始となったテレビアニメ『鬼滅の刃』の新作『鬼滅の刃 柱稽古編』(毎週日曜 後11:15)のオープニング主題歌、MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」が13日、配信リリースされた。『鬼滅の刃 柱稽古編』の主題歌として書き下ろされた『夢幻』は、ストーリーに寄り添ったラウドロック。MY FIRST STORYとHYDE(L’Arc〜en〜Ciel/VAMPS/THE LAST ROCKSTARS)のコラボが実現した。

CDは6月5日に通常盤(CD)、期間生産限定盤(CD+DVD)の2形態でリリース。この日、期間生産限定盤のジャケットが解禁となった。『鬼滅の刃』の描き下ろしイラストが用いられ、風柱・不死川実弥と蛇柱・伊黒小芭内が描かれている。CD購入時の特典内容と対象店舗も決定した。『鬼滅の刃 柱稽古編』はフジテレビ系のほか、18日からはTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、21日からはAT-X、25日からはアニマックスでも放送開始となる(時間はそれぞれ異なる)。