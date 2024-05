BABYMONSTER、日本初ファンミーティングを開催！新人らしからぬ圧巻のステージにファン熱狂

YG ENTERTAINMENT所属の新人グループBABYMONSTERが、“モンスター新人”というニックネームにふさわしいライブパフォーマンスで目の離せないステージを披露し、デビュー後初のファンミーティングの華やかな幕を開けた。BABYMONSTERは5月11日と12日、東京・有明アリーナにて「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE] IN JAPAN」を開催。ファンの要望で追加販売した座席まで、合計2万6,000席が完売を記録した。

大歓声の中、ステージに上がったBABYMONSTERは、公式デビュー曲「SHEESH」で一気に会場の雰囲気を盛り上げた。続いて、会場で初公開された「LIKE THAT」「Stuck In The Middle(Remix)」など、1stミニアルバムの収録曲のパフォーマンスから、7人完全体の「BATTER UP」、デビューリアリティ番組で披露したカバー曲まで、コンサートを彷彿とさせる多彩なセットリストを披露した。特に、会場を魅了する爆発的なボーカルとラップ、強烈なエネルギーで完成させた群舞など、彼女たちの圧倒的なライブパフォーマンスは、衝撃を与えた。メンバーたちは、ステージのあちこちを自由に駆け回りながら、観客を盛り上げるなど、新人であるにもかかわらず余裕溢れる姿で会場の雰囲気を熱く盛り上げた。デビュー後初のファンミーティングのためにメンバーたちは、特別なコンテンツを準備した。彼女たちは「プロフィール作成コーナー」で質問に答え、親密にコミュニケーションし、「リレー絵描き」などの参加型ゲームを通じてファンと触れ合い、忘れられない思い出を作った。故郷を訪れたアサをはじめ、BABYMONSTERのメンバーたちは「初めてのファンミーティングで緊張しましたが、ファンの皆さんと一緒にいると時間があっという間に過ぎました。こんなにたくさんの方々と共にすることができ、感動で光栄でした」とし、「私たちが一生懸命に準備したステージを楽しんでくださり、応援してくださったファンの皆さんに感謝申し上げます」と心からの感謝を伝えた。初のファンミーティングツアーをスタートさせたBABYMONSTERは、6月8日にインドネシア・ジャカルタで次の公演を開催する。その後、6月15日にシンガポール、6月23日に台北、6月29日と30日にタイ・バンコクなど、計5都市、7回の公演を通じて世界へと舞台を拡大していく。