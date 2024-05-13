記録的豪雨でマンチェスター・ユナイテッドのオールド・トラッフォードが大変なことに…「守備陣と同じ漏れ方（笑）」と元アーセナルDF
12日にオールド・トラッフォードで行われたプレミアリーグ第37節マンチェスター・ユナイテッド対アーセナル戦。
ホームのユナイテッドが0-1で敗れた一戦では、スタジアムの様子も話題になっている。
These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford 😳 pic.twitter.com/CpwvEYLglk
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024
終了間際に降った豪雨の影響で屋根から大量の雨水が流れ落ちるなどした模様。
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— Out Of Context Football (@nocontextfooty) May 12, 2024
『BBC』によれば、屋根からの雨水は、下にある座席にも流れ落ちていたとか。
Unbelievable scenes at Old Trafford! Heavy rain has turned the stadium into a river! 🌧️⚽️ #OldTrafford #Rain
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— Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) May 12, 2024
試合終了から2時間の降雨量は41ミリで、昨年5月の全体量（29ミリ）をはるかに上回るものだったとか。試合後、ユナイテッド幹部陣はこの問題について話し合いを行ったという。
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今季のユナイテッドは全コンペティションで82失点しており、これは1970-71シーズンに並ぶワースト記録だそう。
元アーセナルDFマーティン・キーオンは「（オールド・トラッフォードの）屋根はユナイテッドのDF陣と同じくらい雨漏りしやすい（笑）」とブラックジョークを口にしていた。