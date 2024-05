6月9日開催の『Yogibo presents RIZIN.47』(国立代々木競技場第一体育館)の追加カードとして、武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(66キロ級)が決定した。プロ戦績10戦10勝ですべてを2ラウンド以内にフィニッシュしているキルギス人ファイターが、その強さを日本で見せつけるか。24歳のシェイドゥラエフは2019年にキルギスでプロデビューし、昨年6月にはROAD FCでヤン・ジヨン相手に1Rリアネイキッドチョークを極めて勝利し日本でも注目を集める。10フィニッシュは4KO/TKOのほか、チョーク系の極めを持ち6つの一本勝利というオールラウンダー。

RIZIN榊原信行CEOが今月9日、自身のSNSで「10戦10勝10KOの無敗のキルギス人ファイター、ラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手と契約しました! 早速6/9のRIZIN.47に参戦させたいと思います」と報告。「みなさん、彼の試合を誰と見たいですか?」と呼びかけたところ、武田が即座に「俺しかいないと思う」「先鋒でいかせてください」と名乗りを上げた。正式に試合が決定し、武田は「ライト級の時のような激しい試合になると思う。ファンの皆と共に勝ちに行きます。応援よろしくお願いします」と必勝を宣言。シェイドゥラエフも「ヘイ、RIZIN!俺の前に立ちはだかる奴はみんなぶっ潰す。レッツゴー!」と自信たっぷりのコメントを寄せた。会場チケットは現在発売中。また、本日よりPPV前売りチケットの発売もスタートした。●『Yogibo presents RIZIN.47』対戦カード・バンタム級堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス・フェザー級クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢・ライト級徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック・ライト級スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ・ヘビー級上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク・ライト級ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア・フェザー級武田光司vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ