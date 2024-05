ゴジラとコングが共闘するモンスター・ヴァース最新作『ゴジラxコング 新たなる帝国』の続編が早くも始動だ。脚本家として、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)のデヴィッド・キャラハムが参加したことがわかった。米が報じている。

2024年3月下旬より世界で順次公開を迎えた『ゴジラxコング』は、現時点までにグローバル累計興収5億5,870万ドルを。モンスター・ヴァースシリーズ最高興収を保持する『キングコング 髑髏島の巨神』(2017)の5億6,865万ドルまでちょうど1,000万ドルに迫っている。

このたび脚本家に抜擢されたデヴィッド・キャラハムは、『シャン・チー』のほか、『エクスペンダブルズ』シリーズの原案や、『ワンダーウーマン 1984』(2020)『モータルコンバット』(2021)『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)などで脚本を務めるなど、ブロックバスター映画において豊富な経験を持つ人物。さらなる物語の拡大が見込まれるモンスター・ヴァースにおいて適任と言えるだろう。

『ゴジラxコング』の成功を受けて、製作を務める米レジェンダリー・ピクチャーズのプロデューサーであるメアリー・ペアレントは、シリーズ継続の意向をすでにが、水面下では早くも続編製作に向けて動き出していた模様。レジェンダリー側は、『ゴジラvsコング』(2021)と『ゴジラxコング』を成功に導いたアダム・ウィンガード監督の再起用を望んでいるというが、現時点では両者の間で契約は結ばれていないとのこと。ウィンガード監督といえば、A24との初タッグ作や『フェイス/オフ』(1998)続編映画の監督にも就任しており、続投するとなれば企画の着手順の検討が必要となってきそうだ。

