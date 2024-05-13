巨人は北陸、ヤクルトは松山…オリックスは那覇で主催試合

プロ野球はゴールデンウィークを過ぎても、まだまだ連日のように熱い戦いを展開している。セ・リーグは首位に再浮上した阪神が敵地で中日と激突。0.5ゲーム差で追う2位の巨人は北陸遠征での2連戦でDeNAを迎え撃つ。最下位のヤクルトは松山（愛媛）で広島と2連戦に臨む。

パ・リーグは首位を独走するソフトバンクが敵地で4位の楽天と2連戦。3連勝中の2位・日本ハムは最下位に低迷する西武との2連戦。リーグ連覇を狙うオリックスは那覇（沖縄）でロッテと2連戦を行う。今週の試合と主な放送予定は下記の通り（5月12日現在）。

5月14日（火）

■セ・リーグ

○巨人-DeNA（18時）

NHK-BS、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN

○ヤクルト-広島（18時）

テレビ新広島、テレビ愛媛、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○中日-阪神（18時）

東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

■パ・リーグ

○日本ハム-西武（13時）

GAORA、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、DAZN

○楽天-ソフトバンク（13時）

東日本放送、J SPORTS 1、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、DAZN

○オリックス-ロッテ（18時30分）

J SPORTS 3、BS松竹東急、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、DAZN

5月15日（水）

■セ・リーグ

○巨人-DeNA（18時）

BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN

○ヤクルト-広島（18時）

フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN

○中日-阪神（18時）

CBCテレビ、サンテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

■パ・リーグ

○日本ハム-西武（13時）

GAORA、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、DAZN

○楽天-ソフトバンク（13時）

東日本放送、J SPORTS 1、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、DAZN

○オリックス-ロッテ（18時30分）

J SPORTS 3、RBC、Rakuten TV、パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、DAZN

5月16日（木）

■セ・リーグ

○中日-阪神（18時）

東海テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド

5月17日（金）

■セ・リーグ

○DeNA-中日（18時）※掲載なし

○阪神-ヤクルト（18時）

スカイA、GAORA、虎テレ、DAZN

○広島-巨人（18時）

広島テレビ、日テレジータス、GIANTS TV

■パ・リーグ

○ロッテ-日本ハム（18時）

千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○オリックス-楽天（18時）

J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-西武（18時）

FBS、スポーツライブ+、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月18日（土）

■セ・リーグ

○DeNA-中日（14時）※掲載なし

○阪神-ヤクルト（14時）

GAORA、虎テレ、DAZN

○広島-巨人（14時）

中国放送、TBSチャンネル1

■パ・リーグ

○ロッテ-日本ハム（14時）

北海道放送、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○オリックス-楽天（14時）

J SPORTS3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ソフトバンク-西武（14時）

TNC、SAGATV、KTN、TOS、TKU、UMK、KTS、OTV、TOKYO MX、スポーツライブ+、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV

5月19日（日）

■セ・リーグ

○広島-巨人（13時半）

J SPORTS1

○DeNA-中日（14時）※掲載なし

○阪神-ヤクルト（14時）

GAORA、虎テレ、DAZN

■パ・リーグ

○オリックス-楽天（13時）

J SPORTS3、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE

○ロッテ-日本ハム（14時）

北海道テレビ、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN、パーソル パ・リーグTV

○ソフトバンク-西武（14時）

KBC、yab、OAB、QAB、TOKYO MX、スポーツライブ+、DAZN、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV（Full-Count編集部）